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22.01.2019 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ми-8 не обнаружил в Черном море людей с горящих судов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Вертолет Ми-8 завершил поисковую операцию на месте ЧП в акватории Черного моря, где до сих пор продолжается пожар на борту иностранных судов. Спасатели, искавшие пропавших моряков в Керченском проливе, не обнаружили на поверхности моря ни шлюпок, ни жилетов, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: REUTERS
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- Спасатели Геленджикского подразделения МЧС (филиала ЮРСПО) вели визуальный поиск с борта вертолета Ми-8 в течение нескольких часов. К сожалению, найти моряков не удалось, - рассказали в ведомстве.

Как ранее писала "РГ", вертолет с тремя спасателями на борту вылетел в 10.00 с базы Геленджика в Керченский пролив, где шли поиски моряков. Они присоединились к поисковой операции на месте трагедии в акватории Черного моря и помощи пострадавшим.

По последним данным, в Керченском проливе в результате пожара на двух судах под флагами Танзании погибли 10 моряков. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым
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