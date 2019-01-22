Ми-8 не обнаружил в Черном море людей с горящих судов

Вертолет Ми-8 завершил поисковую операцию на месте ЧП в акватории Черного моря, где до сих пор продолжается пожар на борту иностранных судов. Спасатели, искавшие пропавших моряков в Керченском проливе, не обнаружили на поверхности моря ни шлюпок, ни жилетов, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Спасатели Геленджикского подразделения МЧС (филиала ЮРСПО) вели визуальный поиск с борта вертолета Ми-8 в течение нескольких часов. К сожалению, найти моряков не удалось, - рассказали в ведомстве.

Как ранее писала "РГ", вертолет с тремя спасателями на борту вылетел в 10.00 с базы Геленджика в Керченский пролив, где шли поиски моряков. Они присоединились к поисковой операции на месте трагедии в акватории Черного моря и помощи пострадавшим.

По последним данным, в Керченском проливе в результате пожара на двух судах под флагами Танзании погибли 10 моряков. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.