Из Геленджика к месту ЧП в Черном море вылетел Ми-8

Сегодня, во вторник в 10.00 из аэропорта Геленджика в Керченский пролив, где продолжаются поиски моряков загоревшихся судов, вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.

Они присоединятся к поисковой операции на месте ЧП в акватории Черного моря и помощи пострадавшим, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что шансов найти живыми моряков с горящих в Черном море судов практически не осталось, поэтому операция по поиску переведена со спасательной в поисковую. В настоящее время для поиска задействовано пять судов.

По уточненным данным, десять человек были найдены погибшими, еще 12 моряков удалось спасти. В настоящее время тела и пострадавших пытаются доставить на берег, но мешает непогода.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором - 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.