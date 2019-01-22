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22.01.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из Геленджика к месту ЧП в Черном море вылетел Ми-8

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сегодня, во вторник в 10.00 из аэропорта Геленджика в Керченский пролив, где продолжаются поиски моряков загоревшихся судов, вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.

Фото: РИА Новости
Названа предположительная причина ЧП в Черном море

Они присоединятся к поисковой операции на месте ЧП в акватории Черного моря и помощи пострадавшим, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что шансов найти живыми моряков с горящих в Черном море судов практически не осталось, поэтому операция по поиску переведена со спасательной в поисковую. В настоящее время для поиска задействовано пять судов.

По уточненным данным, десять человек были найдены погибшими, еще 12 моряков удалось спасти. В настоящее время тела и пострадавших пытаются доставить на берег, но мешает непогода.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором - 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.

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