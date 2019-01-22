СК возбудил дело об угоне самолета Сургут-Москва

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента на борту самолета Сургут-Москва, который сегодня изменил направление движения из-за неадекватного пассажира.

Дело заведено по п. "в" часть 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия), сообщала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Отметим, что санкция статьи подразумевает срок от четырех до восьми лет (а в случае, если фигурант вооружен, от семи до 12 лет).

Напомним, ранее борт, направлявшийся в столичный аэропорт Шереметьево, развернулся в небе над Югорском и совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. "Самолет, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По предварительным данным СК, угнавший самолет пассажир был пьян, он заявлял, что у него есть оружие, а во время полета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс.

Командир был вынужден направить воздушное судно в Ханты-Мансийск.

"Мужчина задержан, - сказала пресс-атташе следственного ведомства. - Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута".

На месте происшествия продолжает работать усиленная следственно-оперативная группа.