Опубликовано видео посадки изменившего курс самолета Сургут - Москва

Видео захода на посадку самолета сообщением Сургут-Москва появилось в Сети. Ранее стало известно, что борт отклонился от курса: он направлялся в столичный аэропорт Шереметьево, но на границе Югры и Свердловской области развернулся и направился обратно из-за нештатной ситуации на борту.

По неподтвержденной официально информации, самолет "развернул" один из пассажиров: он требовал лететь в Афганистан.

Экипажу удалось уговорить пассажира, потребовавшего изменить маршрут, на дозаправку в Ханты-Мансийске, сообщает РИА Новости на ссылкой на свои источники. Около половины пятого по местному времени лайнер приземлился в Ханты-Мансийске. К нему были стянуты значительные силы полиции.