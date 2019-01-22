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22.01.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео посадки изменившего курс самолета Сургут - Москва

Текст: Екатерина Призова

Видео захода на посадку самолета сообщением Сургут-Москва появилось в Сети. Ранее стало известно, что борт отклонился от курса: он направлялся в столичный аэропорт Шереметьево, но на границе Югры и Свердловской области развернулся и направился обратно из-за нештатной ситуации на борту.

Фото: AP Photo/David Vincent
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По неподтвержденной официально информации, самолет "развернул" один из пассажиров: он требовал лететь в Афганистан.

Экипажу удалось уговорить пассажира, потребовавшего изменить маршрут, на дозаправку в Ханты-Мансийске, сообщает РИА Новости на ссылкой на свои источники. Около половины пятого по местному времени лайнер приземлился в Ханты-Мансийске. К нему были стянуты значительные силы полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск РГ-Видео
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