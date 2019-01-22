Видео: В ХМАО оцепили аэропорт, где сел захваченный самолет

Значительные силы полиции и экстренных служб стянуты в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил экстренную посадку самолет с неадекватным пассажиром на борту. Из аэровокзала удалили весь персонал, сообщает корреспондент РИА Новости.

Зона оцепления охватывает также гостиницу в районе аэропорта - ее работников и постояльцев также вывели из здания.

Напомним, борт отклонился от курса: он направлялся из Сургута в столичный аэропорт Шереметьево, но на границе Югры и Свердловской области вернулся обратно. По неподтвержденной официально информации, самолет "развернул" один из пассажиров: он требовал лететь в Афганистан. Экипажу удалось уговорить пассажира сесть для дозаправки в Ханты-Мансийске.

Национальный антитеррористический комитет уточняет: злоумышленник находится на борту воздушного судна, он пока не задержан.