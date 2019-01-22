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22.01.2019 17:08
Рубрика: Легковые авто

Renault Logan стал кроссовером

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Седану повышенной проходимости Renault Logan Stepway добавили внедорожных черт с тем, чтобы расширить гегорафию продаж этой модели. В Эквадоре начался прием заказов на исполнение Renault Logan Crossover. Внедорожные Logan поставляют в эту страну с завода в Колумбии, однако в перспективе выпуск будет локализован также и на эквадорском заводе.  

Renault Logan Stepway для эквадораского рынка сконструирована на базе дорестайлинговой версии седана, и стало быть лишена современной начинки фар со светодиодными ходовыми огнями и модного трехспицевого "мультируля", знакомого по семейству Dokker, равно как более глубоких подстаканников, дополнительной розетки на 12 Вольт и крышки топливного бака, открывающейся рычажком из салона.

Фото: Борис Захаров/РГ
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Зато Renault Logan Crossover для Эквадора может похвастаться штатными рейлингами, интегрированными в крышу и дополнительными пластиковыми накладками на центральную часть дверей, которых лишены "высокие" Logan для российского рынка.

Дорожный просвет новинки составляет 195 мм (такой же, как у  Renault Logan Stepway для России). Увеличение клиренса на 40 мм достигнуто, как и у нас, за счет установки иных пружин, амортизаторов и высокопрофильных колес.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с., агерагатированным с 5-ступенчатой "механикой" или 4-диапазонным "автоматом". Напомним, что для российских Renault Logan Stepway доступна также и начальная бюджетная модификация с 1,6-лировым 87-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой "механикой", а также наиболее технологичная модификация, где старший 1,6-литровый 113-сильный бензиновый мотор сочетается с 5-ступенчатой "механикой" или вариаторной трансмиссии CVT X-Tronic.

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#Renault