Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.

Под блокировку они попали из-за того, что мессенджер Telegram их использовал для обхода ограничений. Но уже длительное время через эти IP-адреса попытки обойти блокировку не делались. И поэтому служба сняла с них ограничения.

Кроме того, что служба проводит ревизию IP-адресов, она еще внедряет новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, позволяющего существенно ускорить процесс ограничения доступа к противоправным ресурсам, где по решению суда числится и Telegram.