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22.01.2019 18:53
Рубрика: Административное право

Скрывшихся с места ДТП водителей смогут посадить на срок до 9 лет

Текст: Татьяна Замахина
Если водитель скрылся с места ДТП, где пострадали люди, то ему будет грозить серьезный тюремный срок. Законопроект об этом поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Усилить уголовную ответственность за оставление места аварии, в которой были жертвы, предложило правительство. Как объяснил ранее его глава Дмитрий Медведев на заседании кабмина, такие безответственные водители должны наказываться не менее жестоко, чем пьяные за рулем. Когда водитель скрылся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, то невозможно точно установить, был ли он пьян, отметил премьер.

- Согласно действующим нормам УК, его автоматически предполагают трезвым, что позволяет уйти от более сурового наказания, - сказал он. - Данную несправедливость надо устранить.

Медведев также отметил, что административная ответственность должна наступать только в случаях, если водитель скрылся с места ДТП, где не было жертв. Во всех прочих случаях предполагается применение более строгой ответственности.

Фото: iStock
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Рассмотрев предложенный кабмином законопроект, комитет рекомендовал его принять в первом чтении. Степень строгости наказания будет зависеть от того, были ли в аварии погибшие. Согласно поправкам, если погибших не было, однако пострадавшие получили тяжкий вред здоровью, то скрывшийся водитель будет наказан так же, если бы он был пьяный. За это будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет. Если в аварии был погибший, то срок сможет составить до 7 лет, а если погибли два и более человека - до 9 лет.

Как указано в пояснительной записке, участники аварии должны оставаться на месте, где она произошла, и это «связано с необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств, порождаемых фактом ДТП».

#Дмитрий Медведев #законы