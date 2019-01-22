Спецназ применил газ для разгона демонстрантов в Каракасе

Спецназ применил слезоточивый газ для разгона манифестантов в столице Венесуэлы.

Напомним, жители сразу трех районов Каракаса решили поддержать военных, пытавшихся организовать мятеж. Несколько сот человек вышли на улицы и соорудили баррикады из камней и покрышек. Затем начался "кастрюльный" марш. Манифестанты стучали крышками и поварешками по кастрюлям и сковородкам. Таким образом люди выражали недовольство политикой нынешнего президента страны.

Ранее служащие Национальной гвардии завладели оружием и взяли в заложники своих коллег. "Затем они покинули расположение казармы и вышли на улицы, но конституционный порядок был восстановлен", - говорится в сообщениии венесуэльской армии.