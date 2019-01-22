Стали известны фильмы новогоднего кинопроката 2020 года

Кинопроект Константина Эрнста и Анатолия Максимова "Союз спасения" о декабристах войдет в киноафишу следующих новогодних праздников. Об этом рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной итогам отечественной киноиндустрии в 2018 году.

"Сегодня нам уже понятно, как будет выглядеть афиша кинотеатров в следующие новогодние праздники. Совершенно точно, в ней будет присутствовать кинопроект Константина Эрнста и Анатолия Максимова "Союз спасения" о декабристах и продолжение ленты "Притяжение" от Федора Бондарчука", - передает слова Мединского пресс-служба Минкульта.

Он также не исключил, что в новогоднюю афишу - 2020 могут войти новые части анимационных саг "Три богатыря", "Снежная королева" и ряд романтических кинокомедий.