The Nation: США сами подталкивают Россию к нарушению ДРСМД

Вашингтон сам спровоцировал "нарушение" российской стороной Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД), размещая практически на границе с ней системы ПРО Aegis, которые могут быть модифицированы под ракеты среднего радиуса действия. Об этом пишет одно из самых авторитетных и старейших американских изданий - журнал The Nation.

Как говорится в материале, системы ПРО Aegis, развернутые в Румынии, относительно просто могут быть модифицированы, что даст им возможность запускать крылатые ракеты, которые по своим характеристикам фактически не будут уступать российским ракетам 9М729, из-за которых Америка и обвиняет РФ в "нарушении" договора об РСМД. Такой же комплекс США намерены разместить и в Польше.

Как подчеркивает The Nation, Москва справедливо опасается такого развития событий. Ее сомнения подкрепляются и тем фактом, что Aegis не в состоянии опознать ракеты дальнего радиуса действия на достаточных для перехвата дистанциях - радар этого комплекса слишком слабый для таких задач.

Как отмечает американский журнал, если бы РФ стала размещать подобные комплексы на границе с ЕС, это вызвало бы вполне объяснимую озабоченность.