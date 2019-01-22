Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины

Украинская партия "Батькивщина" на съезде 22 января выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты. Это будет третий раз, когда Тимошенко баллотируется на пост главы государства - в 2010 году он уступила Виктору Януковичу, в 2014 - Петру Порошенко.

Политик заявила, что если за 100 дней своего президентства не сможет добиться очевидных результатов, то уйдет с поста президента. "Я со всей ответственностью заявляю: если за первые 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему и показать вам очевидные результаты, я уйду с президентской должности", - сказала она в выступлении.

Курс Тимошенко подразумевает госконтроль над Нацбанком Украины, введение антиинфляционных механизмов, создание новой налоговой системы, разработку системы выдачи доступных кредитов бизнесменам под 3-4 процента годовых. Кроме того, Тимошенко подчеркнула необходимость скорейшего вступления Украины в НАТО. "Мы должны стать членом НАТО немедленно. Поверьте, у нас нет времени на раскачку… Наша безопасность только в НАТО", - сказала она.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. По итогам последних опросов, Тимошенко лидирует среди кандидатов, за нее могут проголосовать более 19 процентов избирателей. Вторым по популярности идет актер Владимир Зеленский с 12,9 процента голосов, затем лидер объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 11,6 процента. У нынешнего президента Петра Порошенко - 11,3 процента.

Родившаяся в Днепропетровске (сейчас Днепр) Тимошенко (58 лет) занимается политикой с 1998 года, когда она стала депутатом Верховной рады. Занимала пост вице-премьера по энергетике в правительстве Виктора Ющенко. В 2005 году стала первой женщиной - премьер-министром на Украине, однако была отправлена в отставку.