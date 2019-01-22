Астрономы сообщили о возросшей угрозе столкновения Земли с астероидом

Международная команда ученых нашла взаимосвязь ударных кратеров Луны и Земли и установила, что за последние 290 миллионов лет частота столкновения нашей планеты и ее спутника с астероидами возросла примерно в три раза.

Об открытии коротко рассказывается на сайте Университета Торонто. Команда исследователей из проекта SWRI изучает лунные кратеры, чтобы лучше понять историю ее взаимодействия с Землей. Для анализа были использованы данные, полученные миссией Lunar Reconnaissance Orbiter.

Было установлено, что на поверхности Луны преобладают кратеры моложе 290 миллионов лет, что согласуется с возрастом большинства ударных кратеров на нашей планете. Тщательная датировка привела к неожиданному выводу: за последние 290 миллионов лет частота столкновения Луны и Земли с небесными объектами выросла в 2,6 раза.

В начале указанного периода времени столкновение происходило примерно один раз в три миллиона лет, а в конце периода - один раз в один миллион лет. До сих пор считалось, что частота столкновения всегда была примерно одинаковой.

"Наше исследование представляет доказательство резкого изменения частоты ударов астероидов по Земле и Луне, которое произошло в конце палеозойской эры, - говорит ведущий автор исследования Сара Мазруи. - На Земле редко встречаются кратеры старше 290 миллионов лет и моложе 650 миллионов лет. Это объясняется не тем, что мы их "потеряли", а тем, что мощность ударов в то время была меньше".

Причину "скачка" скорости и мощи ударов установить пока не удалось.