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22.01.2019 12:08
Рубрика: Общество

Астрономы сообщили о возросшей угрозе столкновения Земли с астероидом

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/LRO/USGS/University of Toronto Фото: NASA/LRO/USGS/University of Toronto
Фото: NASA/LRO/USGS/University of Toronto

Международная команда ученых нашла взаимосвязь ударных кратеров Луны и Земли и установила, что за последние 290 миллионов лет частота столкновения нашей планеты и ее спутника с астероидами возросла примерно в три раза.

Об открытии коротко рассказывается на сайте Университета Торонто. Команда исследователей из проекта SWRI изучает лунные кратеры, чтобы лучше понять историю ее взаимодействия с Землей. Для анализа были использованы данные, полученные миссией Lunar Reconnaissance Orbiter.

Фото: ESO/M. Kornmesser
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Было установлено, что на поверхности Луны преобладают кратеры моложе 290 миллионов лет, что согласуется с возрастом большинства ударных кратеров на нашей планете. Тщательная датировка привела к неожиданному выводу: за последние 290 миллионов лет частота столкновения Луны и Земли с небесными объектами выросла в 2,6 раза.

В начале указанного периода времени столкновение происходило примерно один раз в три миллиона лет, а в конце периода - один раз в один миллион лет. До сих пор считалось, что частота столкновения всегда была примерно одинаковой.

"Наше исследование представляет доказательство резкого изменения частоты ударов астероидов по Земле и Луне, которое произошло в конце палеозойской эры, - говорит ведущий автор исследования Сара Мазруи. - На Земле редко встречаются кратеры старше 290 миллионов лет и моложе 650 миллионов лет. Это объясняется не тем, что мы их "потеряли", а тем, что мощность ударов в то время была меньше".

Причину "скачка" скорости и мощи ударов установить пока не удалось.

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