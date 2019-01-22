Усэйн Болт завершил карьеру футболиста

Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.

"Это был хороший опыт. Я действительно наслаждался пребыванием в команде и это отличалось от беговой дорожки, это было весело, пока продолжалось", - приводит слова Болта ESPN.

Болт, еще будучи легкоатлетом, постоянно заявлял о своем желании выступать за профессиональный футбольный клуб. На пути к реализации своей задумки ему довелось тренироваться в составе дортмундской "Боруссии" и норвежского "Стремгодсета". Сообщалось, что ямайца пригласит южноафриканский клуб "Мамелоди Сандаунз" и мексиканский "Дорадос", но в итоге в августе 2018 года едва не заключил контракт с австралийским "Сентрал Кост Мэринерс". Болт стартовал с голевого дубля в товарищеском матче, но затем поспорил с руководством команды относительно зарплаты. В итоге австралийцы решили не заключать контракт, а Болт - не продолжать карьеру.

Легкую атлетику ямаец оставил еще в 2017 году. В его активе восемь золотых медалей на Олимпиадах и 11 побед на чемпионатах мира.