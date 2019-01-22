В Госдуме рекомендовали ввести наказание за оскорбления власти

Проект о наказании за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов получил поддержку комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Законопроект рекомендовано принять в первом чтении.

Поправки в КоАП касаются сообщений, в неприличной форме выражающих неуважение к государству и его символам. Нарушение запрета на такие публикации предполагает штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Глава комитета Павел Крашенинников высказал мнение, что необходимо ограничиться штрафами. Так что надо обсудить целесообразность установления такой меры ответственности как административный арест.

Кроме того, парламентарий отметил, что при доработке законопроекта ко второму чтению необходимо уточнить перечень органов, должностные лица которых наделяются правом составлять протоколы об указанных правонарушениях.

Комитет предложил обсудить проект закона на пленарном заседании Госдумы 24 января.

Внесенный в том же "пакете" законопроект о наказании за опасные фейки тоже получил поддержку комитета Павла Крашенинникова. Речь идет о введении штрафа на сумму до 1 млн рублей за публикацию заведомо недостоверной информации, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.

Глава комитета призвал дополнительно обсудить "планки" штрафов для граждан, юрлиц и должностных лиц, которые представляются завышенными.

Напомним, что ранее комитет по информполитике одобрил к принятию базовые законопроекты на эту тему. Один из них предполагает оперативную блокировку интернет-сообщений с оскорблениями государства и общества, другой - фейковых новостей, способных родить панику и т.п.