В Южной Корее с размахом отметят годовщину Олимпиады в Пхенчхане

С 7 по 17 февраля в Южной Корее пройдет серия крупных праздничных мероприятий, посвященных годовщине начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане . Ожидается участие не менее пяти тысяч иностранных туристов, а также представителей КНДР . Об этом заявил губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун в ходе пресс-конференции, которая прошла в Клубе иностранных журналистов в Сеуле.

Напомним, что Зимние Олимпийские Игры 2018 года стартовали 8 февраля прошлого года. КНДР направила свою сборную, а также высокопоставленные делегации, которые приняли участие в церемониях открытия и закрытия Игр. ОИ в Пхенчахе стали мероприятием, которое позволило существенно улучшить межкорейские отношения и сблизиться Сеулу и Пхеньяну.

Как следует из презентации и пресс-конференции, проведенной 22 января в Сеуле руководством провинции Канвон, в связи с годовщиной начала ОИ-2018 с 7 по 17 февраля на олимпийских объектах в городах Пхёнчхан, Каннын и других местах пройдет торжественные мероприятия, объединенные общим названием "Снова Пхёнчхан!" под лозунгом "Страсть, мир и процветание". Запланирована целая серия концертов, фестивалей, дружественных спортивных состязаний, конференций, форумов и иных акций. Церемония открытия пройдет 9 февраля - ровно через год после начала ОИ-2018.

По словам губернатора Чхве Мун Суна, они ожидают, что "Снова Пхёнчхан!" посетит большое количество корейских туристов и не менее пяти тысяч зарубежных гостей. Ожидается также и участие представителей КНДР - официальной делегации, артистов, хоккеистов и тхэквондистов.

Гвоздем спортивной части станет дружественный хоккейный турнир "Кубок Олимпийского наследия Пхёнчхана". В нем примут участие четыре команды: "Единая Корея-1", "Единая Корея-2" и сборные Латвии и Венгрии. "Единые корейские" команды будут составлены из хоккеистов как Юга, так и Севера. Также в спортивной части пройдет и совместное показательное выступление тхэквондистов Южной и Северной Кореи, где с каждой стороны будет по 30 специалистов по этому единоборству.

Губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун заверил, что они обещают очень веселую и дружественную атмосферу, где будет интересно всем - корейцам и иностранцам, детям и пожилым людям.

"Главная задача программы мероприятий "Снова Пхёнчхан!" - создать послание мира для всей планеты. ОИ-2018 и так уже помнят как Олимпиаду мира, которая позволила сохранить первоначальный замысел игр по сближению народов и примирению. В ходе Олимпиады в Пхенчхане Юг и Север смогли существенно сблизиться. Это позволило затем провести три межкорейских саммита и в целом улучшить межкорейские отношения. Вот это мы хотим еще раз вспомнить, закрепить и, создав атмосферу праздника, внести вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове и планете в целом", - заявил Чхве Мун Сун.

Как следует из пресс-релиза администрации провинции Канвон, торжественные мероприятия в честь годовщины начала ОИ-2018 пройдут также Сеуле, Лозанне (Швейцария) и Берлине (ФРГ).