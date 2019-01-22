В Кремле обещают не один раунд переговоров с Японией

Впереди у России и Японии - насыщенные взаимные контакты, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал, что раунды российско-японских переговоров продолжатся.

"Таких раундов будет еще не один. Вы видите, что планы на обозримую перспективу - максимально насыщенные контакты", - пояснил он журналистам. По его словам, необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия, которая позволит продвигаться "по основному вопросу".

Напомним, что во вторник Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели переговоры. Основной темой стало обсуждение перспектив подписания мирного договора.