В Кремле заявили о неизменности позиций России и Японии

В Кремле прокомментировали итоги сегодняшней встречи лидеров России и Японии. Изменений в позиции как Москвы, так и Токио по проблеме мирного договора не произошло.

"Пока мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что в сентябре во Владивостоке Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий. А перед визитом в Москву японский премьер вновь повторил позицию Токио по принадлежности Курильских островов.