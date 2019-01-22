В Минтруде назвали самые востребованные профессии

Больше всего в прошлом году работодатели искали бухгалтеров. Для них в открытых поисковых системах было размещено более 130 тысяч вакансий (в 2017-м году их было чуть больше 100 тысяч). На втором месте по востребованности со стороны работодателей идут педагоги профессионального обучения. Для них в 2018 году было размещено 100, 8 тысячи вакансий (в 2017 году - 114 тысяч). Замыкают тройку вакансии для педагогов дошкольного образования. Таких объявлений за прошлый год было больше 96 тысяч против 135,8 тысячи в 2017 году.

"Что касается бухгалтеров, это позитивная тенденция. Если они нужны, значит, на рынке труда необходимы специалисты, которые могли бы контролировать, организовывать и вести учет финансовых операций. Это говорит о том, что все больше создается предприятий, бизнеса, какие-то организации выходят из тени. Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остается недооцененным, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создается дефицит педагогов", - прокомментировал ситуацию профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Ранее ученые НИУ ВШЭ составили список профессий, которые первыми исчезнут с рынка труда, уступив место роботам. В него попали, к примеру, раздельщики мяса и рыбы, сборщики электромеханического оборудования, сельскохозяйственные инспекторы, технические специалисты по геологии, специалисты по продажам в ритейле, кредитные аналитики, страховщики-андеррайтеры, риэлторы, офисные клерки, технические специалисты по медицинским картам и записям. Вероятность исчезновения всех перечисленных профессий ученые оценили в диапазоне от 0,91 до 0,99. А вот шансы на исчезновение профессий гидрологов, руководителей, учителей, следователей полиции и социальных работников чрезвычайно низки. Вероятность их исчезновения с рынка труда оценивается в десятитысячных долях, от 0,0014 до 0,0044. То есть в ближайшем будущем машинам этих специалистов не заменить.