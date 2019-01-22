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22.01.2019 16:20
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в Москве дебютирует главная нео-соул-формация, прозвучит самоценная киномузыка, выдающийся пианист сыграет на стыке классики и джаза, а участники Рождественского фестиваля обратятся к истокам.

Кто играет: Группа Jungle.

Что играет: Нео-соул.

Почему идти: Отцы-основатели Jungle Том Макфарланд и Джош Ллойд-Уотсона, вылепили саунд своей группы из сырого фанка 70-х, психоделических шумов и качающего электронного бита. За пять лет британская нео-соул-формация выпустила всего два альбома, зато Jungle - желанные гости на главных фестивалях по обе стороны Атлантики. Их концерты встречают неизменно восторженную реакцию публики; на очереди - Москва.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 28 января; 2 500 - 15 000 руб.

Кто играет: Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер Алексей Верещагин).

Что играет: Нино Рота и Эннио Морриконе - музыка из кинофильмов.

Почему идти: Величайшие кинокомпозиторы Нино Рота и Эннио Морриконе находили себя в самом широком диапазоне жанров - от розовой романтики до брутальных драм. Собственно, в том же диапазоне существует и вся итальянская нация - наверное, поэтому Роту и Морриконе боготворят на родине. А остальным просто нравится их музыка. "Ромео и Джульетта", "Крестный отец", "Однажды в Америке", "Профессионал" и другие яркие, как солнце Италии, мелодии прозвучат в Москве не в первый раз, и, будем надеяться, не в последний.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 27 января; 500 - 4 000 руб.

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Жереми Рорер), солист Михаил Плетнев.

Что играет: М. Мусоргский - "Рассвет на Москве-реке" (вступление к опере "Хованщина"), М. Равель - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, Д. Шостакович - Симфония № 5.

Почему идти: Изюминка этой весьма оригинально составленной программы Российского национального оркестра - фортепианное соло его руководителя Михаила Плетнева в Концерте №1 Равеля. Сочинение на стыке академической музыки и джаза отмечено удивительной живостью и остроумием, а кто как не Плетнев способен передать фирменную легкость равелевского почерка.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 25 января; 1 500 - 12 000 руб.

Кто играет: Норвежский королевский хор мальчиков

Что играет: Рождественские песни, сочинения норвежских композиторов.

Почему идти: Норвежский королевский хор мальчиков отсчитывает свою историю с начала строительства Кафедрального собора в Тронхейме, когда сыновей английских и норвежских камнерезов, приехавших в город, стали учить пению. С тех пор прошло более 900 лет, но сменяющие друг друга поколения певцов в лиловых мантиях с золотым крестом, неизменно составляют гордость скандинавского королевства. Для Рождественского фестиваля хор приготовил особый сюрприз - сочинение Павла Чеснокова "Да исправится молитва моя" в собственной интерпретации.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 26 января; 1 500 - 4 500 руб.

Кто играет: Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина, солисты Надежда Павлова, Морган Пирс.

Что играет: В. А. Моцарт - Арии и увертюры из опер "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", "Похищение из Сераля", "Волшебная флейта", Симфония №38.

Почему идти: День рождения Моцарта оркестр Musica Viva отметит в компании двух блистательных солистов - звезды Пермской оперы с балетным именем Надежда Павлова и быстро завоевывающего мировую славу австралийца Моргана Пирса. Павлова, "шикарная драматическая актриса, огонь" (по словам Курентзиса), будет отжигать в ариях страстных моцартовских героинь, а белокурый красавец Пирс воспоет героев-сердцеедов, чему поспособствует его волнующий сочный баритон. 

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 25 января; 1 000 - 4 500 руб.

Кто играет: Мюнхенский камерный оркестр под управлением Клеменса Шульдта, солист Игорь Левит.

Что играет: Й. Гайдн -  Увертюра к опере "Необитаемый остров", Л. ван Бетховен - Концерт для фортепиано с оркестром №5, В. А. Моцарт -  Симфония №41 ("Юпитер").

Почему идти: Музыкант, которого The New York Times назвала "лучшим пианистом столетия", еще ни разу не выступал в России - если не считать соло в "Рапсодии на тему Паганини" на предновогоднем концерте оркестра Т. Курентзиса. На следующий день после того соло понимающая публика устремилась в кассы "Зарядья" за билетами на нынешний концерт, где "антизвезде и покорителю высот" (это тоже цитата) будет аккомпанировать Мюнхенский камерный оркестр - один из самых ярких коллективов Германии.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 25 января; 1 000 - 4 500 руб.

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России и Академический большой хор "Мастера хорового пения" (дирижер Владимир Спиваков), солисты Анна Аглатова, Вадим Кузнецов, Сергей Журавель, Илона Нокелайнен.

Что играет: К. Дженкинс - Реквием.

Почему идти: Музыка Карла Дженкинса сочетает в себе гармонии европейской классики с африканскими, кельтскими и дюжиной других народных мотивов. "Реквием" бывшего участника группы Soft Machine написан для четырех солистов (сопрано, дисканта, японской флейты сякухати и арфы) и оркестра, в состав которого включены дарбука и тайко. Экзотическое "многоголосие" в данном случае оправдано -Реквием прозвучит на закрытии Рождественского фестиваля, идеей которого его руководитель Владимир Спиваков считает "обращение к музыке как обращение человека к его истокам".

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 27 января; 700 - 3 000 руб.

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева, Государственная академическая хоровая капелла им. А. А. Юрлова, солисты театра "Геликон-опера" Анна Пегова, Александра Ковалевич, Иван Гынгазов и Александр Киселев.

Что играет: Дж. Верди - Реквием.

Почему идти: В честь 75-летия снятие блокады Ленинграда "Реквием" Верди будет исполнен на русском языке, в сопровождении кадров военной хроники. За дирижерский пульт Российского национального молодежного оркестра встанет многоопытный Владимир Федосеев. Этот диалог разных эпох и поколений придаст великому произведению вневременной характер, интерпретируя его в национальном историческом контексте.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 27 января (начало в 14.00); 100 - 200 руб. 

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