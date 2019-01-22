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22.01.2019 05:07
Рубрика: В мире

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае официально подтвердили рождение генетически модифицированных близнецов Лулу и Наны, которые имеют пожизненный иммунитет к ВИЧ. Малыши появились на свет от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца.

Экспериментировавший с ДНК детей ученый Хэ Цзянькуй таким образом хотел добиться "личной славы и выгоды", передает агентство "Синьхуа". Он проводил работу с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9) тайно от властей, без должного надзора, чем нарушал законодательство Китая. Эксперимент Хэ Цзянькуя был направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения ВИЧ на протяжении всей жизни. По его словам, специалист в течение продолжительного времени занимался изменением генов мышей, обезьян, экспериментировал с эмбрионами человека в лаборатории.

Фото: AP Photo/Gerry Brome
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Ученый организовал проектную группу, включающую иностранный персонал, для выполнения редактирования генов эмбрионов человека. Всего в эксперименте участвовали восемь пар. Еще одна участница опытов в данный момент беременна. За ней и родившимися близнецами организованно пристальное наблюдение медиков.

Несмотря на то, что с детьми пока все хорошо, Цзянькую за его деятельность грозит серьезное наказание. Власти КНР решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование.

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