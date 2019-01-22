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22.01.2019 21:14
Рубрика: Суд

Гражданка экономит

ВС признал законным Единую методику расчета ущерба по ОСАГО
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 13 (7771)
Важное решение принял Верховный суд. Он подтвердил законность того, что разница между стоимостью ремонта и экспертными расчетами этой стоимости может отличаться не более чем на 10 процентов.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Соответствующее решение ВС озвучил накануне. Самого его текста пока нет. Но история вопроса началась с иска некоей О. Курзиной к Министерству юстиции РФ и Банку России. Истица заявила, что положения пункта 3.5 Единой методики расчета ущерба по ОСАГО не соответствуют законодательству. Грубо говоря, позволяют страховщикам занижать выплату в случае ущерба.

В этом пункте говорится, что разница между оценкой, которую произвел независимый эксперт по назначению страховой компании, со стоимостью непосредственного ремонта может быть в пределах 10 процентов.

Когда страховщик направил машину на ремонт в свой сервис, то эта разница в 10 процентов вряд ли обеспокоит автовладельца. Сервис сам согласует все работы со страховщиком. Но если выплата производится деньгами, то автовладельцу будет обидно доплачивать недоучтенные страховщиком с подачи оценщика 10 процентов за ремонт автомобиля.

Фото: Pixabay
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Представители Банка России и Минюста иск не признали, заявив, что пункт методики полностью соответствует законодательству.

Верховный суд, рассмотрев дело, отказался признать недействительным этот пункт 3.5. Единой методики. Соответствующее решение уже размещено на сайте ВС. Текст с мотивировкой отказа появится позже.

Как пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, как правило, такие иски подают не страхователи, а нанятые автоюристы, наживающиеся на этой процедуре.

- Если разница более 10 процентов, то суд назначает свою экспертизу, - сказал он.

Также он отметил, что крупные страховщики и независимые эксперты используют для расчетов одни и те же программы, которые дают, как правило, одни и те же суммы. Норма в 10 процентов вводилась для того, чтобы исключить массовые обращения в суды при незначительной разнице расчетов, добавил Евгений Уфимцев. Он также полагает, что с увеличением доли натурального возмещения подобные споры практически полностью утратят актуальность.

Кстати, 1 декабря РСА в очередной раз актуализировал справочники запчастей. По оценкам экспертов, в результате средняя выплата по ОСАГО может вырасти примерно на 4 процента.

#ОСАГО #Верховный суд