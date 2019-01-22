Жильцов освободят от обязанности доказывать отсутствие долгов за капремонт

С россиян снимается бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт в целях получения компенсации расходов на услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на официальном сайте правовой информации.

Напомним, что Жилищный кодекс РФ устанавливает право регионов предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50%, и достигшим 80 лет - в размере 100%​​​. Ранее, чтобы получить подобную льготу, необходимо было доказать отсутствие задолженности по оплате взносов на капремонт.

Теперь с граждан эта обязанность снимается: информацию о наличии или отсутствии задолженностей будут получать у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу.