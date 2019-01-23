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23 января 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)

Федеральный закон от 22 января 2019 г. N 1-ФЗ "О внесении изменения в статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Опубликован 23 января 2019 г.

Принят Государственной Думой 15 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации 16 января 2019 года

Статья 1

Внести в статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2012, N 53, ст. 7596; 2015, N 27, ст. 3967; 2017, N 31, ст. 4806) изменение, дополнив ее частью 4 следующего содержания:

"4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях предоставления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение получает у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Региональный оператор, владелец специального счета обязаны предоставить такую информацию в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин