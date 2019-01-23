Агрегаторам такси хотят запретить устанавливать тарифы

Агрегаторы такси хотят "отключить" от регулирования тарифов на поездки пассажиров, а плату за услугу передачи заказа таксомоторной компании предлагают сделать фиксированной, не зависящей от стоимости заказа.

Кроме того, такие сервисы могут обязать предусматривать в своих мобильных приложениях функции тахографа, чтобы решить проблему переработки водителей.

Такие инициативы содержатся в письме (есть в распоряжении "РГ") президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, направленном в Комитет Госдумы по финансовому рынку, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин. Их предлагается учесть при доработке ко второму чтению законопроекта о такси.

Службы заказа легкового такси не должны устанавливать провозную плату, это полномочия фактического перевозчика, полагают в ВСС. Там сомневаются, что изменение правил регулирования тарифов может привести к росту стоимости услуг для пассажиров. Он будет ограничен конкуренцией на рынке, убеждены в союзе.

Что касается привязки вознаграждения агрегаторов к стоимости поездки, то она некорректна, так как затраты таких сервисов на поиск пассажира не зависят от протяженности поездки. Фиксация стоимости услуг агрегаторов восстановит статус-кво и освободит таксомоторные компании от излишней нагрузки, уточнил "РГ" Игорь Юргенс.

Законопроект о такси Госдума приняла в первом чтении в декабре 2018 года. Однако его положения, по мнению страховщиков, не в полной мере корректируют действующую систему госрегулирования рынка такси. ВСС это беспокоит, поскольку параллельно Госдума рассматривает поправки о введении обязательного страхования пассажиров такси. Безопасность таксомоторных перевозок напрямую повлияет на количество и размер будущих страховых выплат, отмечается в письме ВСС.

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