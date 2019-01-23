Белорусская антарктическая станция станет круглогодичной

Последний ресурсный резерв человечества на планете, как порой именуют Антарктиду ученые, начнут на постоянной основе обживать и круглогодичные экспедиции белорусских полярников. Об этом сообщил 23 января руководитель Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает БЕЛТА.

"Завершается создание антарктической станции. Полагаю, что в этом году мы полностью завершим ее монтаж и сможем находиться там постоянно, а не сезонно", - пояснил академик. Он напомнил, что еще осенью прошлого года приступила к работе 11-я белорусская антарктическая экспедиция. "Освоение полярных территорий по сложности и по ресурсам, мы считаем, приравнивается к деятельности в области космоса", - отметил председатель Президиума НАН.

Кстати, на карте ледяного континента давно существуют и белорусские географические точки. Там можно отыскать, например, Полоцк, который подарил свое имя одному из островов Южного Шетландского архипелага. Свое славянское имя он получил еще в XIX веке, когда был открыт экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Именно они и приняли решение назвать его в честь сражений под Полоцком против наполеоновской армады в 1812 году. Аналогично поступили и с островом, расположенным по соседству. Он получил имя Березина.

Давая общую оценку проделанной учеными работы в истекшем году, Гусаков сообщил, что исследователи совместно с промышленными предприятиями работают сейчас над созданием образцов беспилотной техники, в том числе, для использования в сфере сельского хозяйства. "Интеграл" наладил выпуск новых электронных компонентов для эксплуатации в космосе, академические организации разработали новые технологии обработки информации и производства материалов для применения в области исследования космоса.

Владимир Гусаков напомнил, что разработки белорусских ученых используются и в международных космических проектах по изучению Марса и Меркурия. Созданы, в частности, многослойные электромагнитные экраны для защиты от излучения приборов для японского космического аппарата, отправленного на орбиту в октябре 2018 года для исследования Меркурия.