Философы раньше биологов должны ответить на ключевой вопрос о долголетии

В минувшее воскресение в Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете. У него было 30 место в рейтинге мировых долгожителей. А в Кабардино-Балкарии на 129 году жизни, оставив миру 8 детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков, скончалась самая пожилая жительница России.

Известная актриса Вера Васильева пришла в Московский академический театр сатиры в 1948 году и сыграла больше 60 ролей. Сейчас в "Сатире" она занята в трех спектаклях. Ближайший - "Таланты и поклонники" - 4 февраля. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ученые и футурологи все активнее ведут разговоры об увеличении человеческой жизни - называются цифры в 120 и 150 лет.

Жить до 120! Но как и зачем? На этот вопрос отвечают эксперты "РГ": главный геронтолог Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон, доктор филологических и биологических наук, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПБГУ Татьяна Черниговская, кандидат психологических наук Ольга Маховская, кандидат социологических наук Дмитрий Рогозин, известный писатель Евгений Водолазкин, руководитель направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации" ИТ-кластера Фонда "Сколково" Алексей Каленчук.

Возраст в 120-150 лет как само собой разумеющееся - это мечты или реальность?

Ольга Маховская: "Жизнь до 150" - еще не самая радикальная идея. После выхода популярной книги израильского ученого Юваля Ноя Харари "Homo Deus", предсказавшей всем нам бесконечную жизнь за счет замены органов, многие охвачены уверенностью, что человек будет жить… вечно. Это, конечно, провокационная идея, такого еще долго не будет. Но попытки внедрить в себя некий "чип молодости" предпринимаются активно. Никто не хочет выглядеть старым, дряхлым и непривлекательным, а давно начавшийся бум омоложения превратился в жесткую и очень дорогую индустрию.

А что говорят цифры?

Владимир Хавинсон: В настоящее время в мире проживает более 1000 человек в возрасте 110-114 лет. Средний возраст людей в экономически развитых странах 75-85 лет. И этот показатель продолжает увеличиваться. Что, конечно, радует. Человечество вступило в этап глобализации старения. Количество людей старших возрастов с каждым годом увеличивается. Верхний предел жизни человека пока 110-120 лет. Но на этом фоне, безусловно, важно сохранение трудоспособности людей как можно дольше: в перспективе до 80-90 лет и более.

Татьяна Черниговская: Биологически продлить жизнь можно. Но вот вопрос, как человек собирается жить эти дополнительные 40 лет? Чем он будет заниматься? Дети, внуки, правнуки выросли. Дело же не в том, чтобы продолжал существовать некий биологический субстрат, а в том, чтобы эта жизнь была активной и осмысленной, чтобы в ней была какая-то цель. Поэтому сейчас проблема пока формулируется так: ради чего эту жизнь нужно продолжать? Если человек будет лежать 40 лет как баклажан, приводя в ужас как себя, так и своих родственников и общество, то зачем это нужно?

Чем больше мозг работает, тем он лучше качественно, физически. Это так же, как мышцы. А если вы в молодости читали только этикетки от шампуня, не на что жаловаться в старости

Дмитрий Рогозин: Давайте не будем смотреть на глубоких стариков, как на самих себя. Об активной деятельности для них обычно мечтают молодые люди. Но в 130 лет не работают на токарном станке и не пишут книги. Для долгожителя огромная деятельность - 50 метров, пройденные вокруг дома.

Да, среди долгожителей есть люди, которые, как Даниил Гранин, до последнего пишут романы или статьи, но это все-таки единицы.

Настоящая старость - а она начинается с 80-85 лет - особый период человеческой жизни. В этом возрасте человеку часто не обойтись без посторонней помощи - он не может самостоятельно поесть, в туалет сходить, на кровати перевернуться. Индивидуальные успехи уходят на второй план, человек становится хрупким. У него возникает больший запрос на социальность, на общественную заботу и общественный уход. И помогать в таких случаях надо не только ему, но и тем, кто за ним ухаживает.

Но и такой человек все равно не овощ. Его жизнь и в таком состоянии может быть полноценна, хотя и по-другому. Для полноценной жизни глубоким старикам прежде всего необходима "доступная среда", и не столько вовне, сколько внутри дома. Типичная планировка наших ванных комнат, например, делает абсолютно недоступной жизненную среду для людей старше 85. Чтобы это исправить, не нужны большие инвестиции, скорее, немного здравого смысла при перепланировке жилья.

По мне, так ничего страшного, даже если глубокая старость сопровождается и глубокими формами деменции. В мире уже можно наблюдать примеры полноценной жизни и людей с деменцией, с Альцгеймером. И нам стоит задуматься над этим.

Если говорить о предназначении старости, то это время быть собой. Это особая сборка и понимание себя. Эти ресурсы нам недоступны в другом возрасте, где мы решаем другие задачи.

Татьяна Черниговская: Думаю, что долгая жизнь на самом деле проблема экзистенциальная. Да, жизнь нужно продлевать в работоспособном состоянии, но не ради того, чтобы в 100 лет работать, а для того чтобы доделать и додумать важное для себя. И это проблема не только биологов, но и гуманитариев, в частности философов.

Скучно ли старикам жить?

В романах Евгения Водолазкина один из героев - время. Оно то необычно поворачивается вспять, то странным образом продлевается.

Евгений Водолазкин: Мне кажется, что реальная длина человеческой жизни определяется не количеством прожитого времени, а его внутренней интенсивностью. Средневековые люди жили гораздо меньше, чем современные, по продолжительности, но при этом их жизнь была чрезвычайно наполненной, потому что росла вглубь, а не вширь или в длину.

Давайте сравним двух людей XXI века. Один живет высоко в горах, а другой, допустим, в Санкт-Петербурге. Первый 120 лет видит одно и то же: 120 одинаковых весен и зим. Если ты особенно не задумываешься над происходящим вокруг, ты можешь жить и пятьсот двадцать, и тысячу двадцать лет, и ничего особенно в твоем миропонимании это не изменит. И с точки зрения опыта вряд ли что-то прибавит. Важно осознавать, что механическое хронологическое продление жизни еще не делает жизнь более ценной даже для самого человека. Не всегда, но часто человек уходит из жизни тогда, когда он устает жить.

Действительно ли можно устать от жизни?

Татьяна Черниговская: Лично для себя ситуации "скучно жить" искренне не представляю. Когда смотрю на книги у себя в доме, известную часть которых я никогда не успею прочесть, это у меня вызывает даже какое-то раздражение. Думаю, я уже давным-давно буду в лучших пространствах, а они все еще будут стоять здесь, не прочитанные мною. Я не понимаю, как может быть скучно в этом мире.

Но я сталкивалась с очень пожилыми людьми, которые были в здравом уме, твердой памяти и не то, чтобы сильно больными, но жить они устали. Так и говорили: "Мне это надоело! Я все уже знаю, мне скучно, не хочу больше жить!"

Это физическая или психологическая усталость?

Евгений Водолазкин: У меня в романе "Лавр" герой видит перед собой глубокого старика, в глазах которого уже ничего не осталось. И он его спрашивает: "Хочешь ли жить, старче?" А в ответ: "Хочу умереть!"

У людей пожилых это нередкое желание. Человек чувствует усталость от жизни, как чувствуют молодые люди усталость в конце дня. Кто-то на 95 году вдруг прозрел то, что не осознавал прежде. Но таких мало. Надо понимать, у человека есть пределы не только физические, но и духовные и психологические. Вот их отодвинуть гораздо сложнее.

В моем последнем романе "Брисбен" очень много говорится о длине жизни, потому что герой заболевает и перестает существовать как музыкант. В конце романа есть его диалог с монахом, который вдруг говорит ему: "Ты сейчас думал о том, что у тебя нет будущего!". Монах угадал. Музыкант спрашивает: "Ты ясновидящий?" - "Нет, просто видящий. Не печалься о будущем, потому что будущего нет. Это только наша фантазия. Только предположение. Будущее наступает в виде настоящего... Живи настоящим". Разве это не полезный совет? Если же человек не успел что-то сказать миру, Бог дает ему такую возможность и время по его молитвам. Бог милостив.

Дмитрий Рогозин: У людей старшего возраста умерших собеседников гораздо больше, чем живых, и жизнь у них отличается даже от жизни до 80: она больше обращена в прошлое и в ней, действительно, сильно расширяется реальность настоящего.

Если задуматься о духовном и психологическом конце человека, который и рождает чувство скуки жизни и усталости от нее, то без чего мы не хотели бы жить?

Евгений Водолазкин: Я бы не хотел жить без памяти… Потому что память - это багаж. А тот, кто его теряет, а это ведь, к несчастью, не редкое явление к концу жизни, похож на пассажира, который остался на незнакомой станции без чемодана: рядом несется жизнь, подходят к платформам чужие поезда, а он неприкаянный, в чудной одежде, и все у него уехало куда-то, в том числе и зубная щетка. Грустное состояние.

Память - одно из главных удовольствий, доступных человеку в старости. К тому же, она может быть избирательной и "подавать" только приятные блюда…

Евгений Водолазкин: Да, память - это обратный ход машины. Ведь эта машина движется не только вперед. В какой-то момент она упирается во что-то, и тогда выясняется, что открыт и путь назад, что жизнь идет не только от детства к старости, но и от старости к детству. И ты начинаешь воскрешать живительные картины, осмысливать их иногда впервые. Ведь события неосмысленного как бы и не было. А еще можно прочесть те важные книги, которые до сих пор не сложилось прочитать. Ритм жизни бешеный и многим не до чтения. А когда человек переходит к старости к чтению, он открывает фантастически хорошие книги. Это ведь тоже обогащение опыта, причем очень важное.

Татьяна Черниговская: Что касается памяти и советов "учите стихи наизусть", то начинать эту историю нужно не тогда, когда случилось 90 лет, а раньше. С самого детства человек должен жить наполненной бурлящей жизнью, много читать, смотреть сложные фильмы, слушать сложную музыку, ходить в музеи, общаться с интересными людьми. Как это сделать, если он не живет в большом городе и не принадлежит к интеллектуальной элите? Ведь многие не приучены к тому, чтобы ходить в консерваторию. Нужно воспитывать в людях такие интересы, где бы они ни жили. Читать умные книги и смотреть хорошее кино можно и через интернет.

И учить стихи - обязательно! Чем больше мозг работает, тем он лучше качественно, физически. Сама нейронная сеть лучше, если она работает. Это так же, как мышцы. Если вы будете на диване лежать, то потом встать не сможете. С мозгом точно такая же история: если вы в молодости читали только этикетки от шампуня, не на что жаловаться в старости.

Время отсроченной жизни

Какая главная проблема у сегодняшних российских стариков и предстариков?

Ольга Маховская: Кроме бытовых и социальных проблем для наших стариков остра тема "отсроченной жизни". Это поколение все радости откладывало на старость, а теперь готово изменить жизнь - от страдания и выживания к развлечению и удовольствию. Нам иногда кажутся нелепыми старушки в подростковых одеждах и странными старички, качающие пресс и пересаживающиеся на мотороллеры. Но такие старички иногда уходят из дома, решаясь наконец позволить себе то, что не позволили в молодости.

Желаний человека быть счастливым много, и, к сожалению, их нельзя осуществить одновременно. Нельзя жениться на трех женщинах, нельзя быть одновременно космонавтом и балериной. Надо выбирать.

И в старости у человека от неудовольствия предыдущими выборами, может начаться радикальный пересмотр своей жизни и выбор новой перспективы - своего рода попытка переродиться. Но такая перемена участи требует больших ресурсов. Надо трезво оценивать свои возможности. Думаю, что одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний - инфаркта, инсульта - особенно у мужчин, связана как раз с переоценкой своих возможностей при старте в новую жизнь.

Куда безопаснее стартовать в новое дело. Если прежняя работа не принесла тебе удовлетворения, можно попробовать отвергнутый в молодости "запасной вариант" - заняться фотографией, живописью, посильными танцами, спортивной ходьбой, путешествиями, плаванием. Это принесет удовольствие, которое так важно в старости.

А еще специалисты, изучающие счастье в том или ином возрасте, говорят, что самые счастливые люди в возрасте 80+. И не потому, что у них запросов меньше и перспектива небольшая. А потому что старики меньше обижаются, больше радуются. Долгая жизнь научила их отказываться и смеяться.

И они часто энергичнее молодых. Молодые на все жадны и не отдают никому энергии, не вступают в резонансные отношения. А резонанс двух людей - это любовь. И не обязательно мужчины и женщины, но и людей разного возраста, профессий, цвета кожи. Иногда важен и поверхностный резонанс вроде совместного чаепития. Так вот у стариков кроме радости от удовольствий и впечатлений, есть очень важный навык - радоваться за других.

Думаю, что одно из серьезных будущих направлений изучения взрослого возраста - психология распределения энергии. У стариков оно совершеннее.

Вечный эрос

Что происходит в старости с любовью. У Анастасии Цветаевой удивительно красиво и верно описана переживаемая ею взаимная любовь пожилой женщины к мужчине лет на 25 моложе. А обратных примеров вообще не счесть.

Ольга Маховская: Эрос в старости не исчезает. Он вообще вечный. Я наблюдаю очень много разновозрастных пар, по которым видно, как людей тянет друг к другу. При этом и женщина может быть лет на 20-30 старше мужчины. Но, видимо, мужчина нуждается в ее опыте и поддержке. И то, как они общаются, держатся за руки, смотрят друг другу в глаза, выдает очень глубокую и важную для обоих привязанность интерес. Эротически может окрашиваться и профессиональное сотрудничество, и общение соседей, и переписка никогда не встречавшихся людей. Эрос тем и прекрасен, что он может рядиться в разные одежды, камуфлироваться, сублимироваться. Для меня эрос - синоним жизни.

Дмитрий Рогозин: Наши исследования показывают, что и в глубокой старости чрезвычайно важно наличие интимного партнера. Интимность никуда не уходит и в 90, просто приобретает другие формы. Надо отбросить хихиканья по поводу эрекции у старичков, интимность шире этого. Это буквальная близость, это возможность обнять, это внимание к своему телу, необходимость принять душ. А пока мы чаще наблюдаем обратную ситуацию: в старости человек стесняется своего тела, загоняет себя в угол, начинает мыться в 2-3 раза реже. В общем, чтобы активно и долго жить, нужно кого-то любить.

По результатам нашего исследования, "партнеров" для стариков не замещают даже любимые и заботящиеся о них дети. Для них лучше "гостевой брак", чем проживающий рядом и ухаживающий за тобой ребенок. Именно партнер убивает одиночество.

Разговоры о смерти продлевают жизнь

Любовь и смерть не разделимы, как говорили поэты еще три тысячелетия назад. Надо ли старикам избегать мыслей о смерти?

Дмитрий Рогозин: Выскажу парадоксальную для нашего обыденного сознания мысль: долголетие должно быть связано с подготовкой к смерти. В счастливой старости артикулируется тема смерти, о ней можно и нужно говорить с родственниками, близкими людьми, социальными работниками, соседями, друзьями. Это не опрокидывает в депрессию и не демотивирует человека жить. Демотивирует как раз отсутствие таких разговоров, а размышление о смерти продлевает жизнь. Часто можно услышать от 50-60 летних: хочу умереть во сне. Но умирать нужно осознанно, осмысленно. И именно на это направлено долголетие.

В старости обычно повышается религиозность, потому что религия дает язык для разговора о смерти. Мы в каждом исследовании фиксируем: когда родственники отказываются от разговоров "а как ты меня похоронишь?" и отвечают "прекрати, ты долго еще будешь жить", это вызывает еще большую депрессию. Потому что на самую важную для человека тему накладывается табу.

Главное в старости - свобода выбора

Все-таки у нас старость часто воспринимается, как доживание. Что нужно, чтобы поменять этот образ?

Ольга Маховская: Чтобы жизнь в старости не превратилась в доживание, она должна быть наполнена общением. Оно - источник энергии, утешения, поддержки. Кстати, женщины живут дольше именно потому, что больше общаются. Так что никакой изоляции! Выращивайте цветы, заводите кошек - необходимость ухаживать за ними даст силы и хорошую самооценку "я еще ничего". Важны и сосед, нуждающийся в помощи, и подруга, к которой надо ехать на другой конец города…

Дмитрий Рогозин: Старый человек - хомо социум. Просто потому, что по-другому он умрет из-за хрупкости - своей и мира. Ему не справиться в одиночку.

Да, наши исследования подтверждают мысль Евгения Водолазкина, что в крупных городах люди живут дольше, чем в горных селах . Это связано с развитой инфраструктурой, хорошей медициной. И мысль Татьяны Черниговской, что у людей с высшим образованием, занятых интеллектуальной деятельностью, меньше риск деменции и большая вероятность активного старения. Но, на мой взгляд, основной фактор хорошего долголетия - не мегаполис и интеллект, а свобода выбора и возможность оставаться человеком выбирающим. Принимающим решение.

Видя хрупкость пожилого человека, мы обычно стараемся взять его под опеку. Вся государственная риторика об этом: защищать, поддерживать. Но человек должен до конца своей жизни выбирать и принимать решения. Решения определяют его вкус к жизни.

Человеческая жизнь похожа на марафон. В финальной части забега вряд ли кто, предложи это ему, согласится бежать дистанцию заново. И не потому, что устал, а потому что нет смысла. Ведь последний "участок жизни" весь направлен на то, чтобы вернуться к себе. Эстетика старения в том, чтобы доделать в себе человека. Вся жизнь - это путь к себе. И нет более важных шагов, чем последние.

Евгений Водолазкин: Мне, как писателю, очень интересна старость. Это продуктивный период. Он, может быть, менее ярок в своих общественных проявлениях, менее, как сейчас любят говорить, креативен, но в своем личном развитии именно в старости люди понимают главное.

Что нужно для долголетия?

Владимир Хавинсон: Нужна система мер по профилактике преждевременного старения, повышению ресурса жизнедеятельности человека. Важны научные разработки по диагностике, профилактике и коррекции возрастных нарушений.

7 советов от Владимира Хавинсона

1. Желание быть здоровым и стремление к долголетию подразумевает отсутствие вредных привычек: курения, алкоголя, гиподинамии;

2. Нужно соблюдать биоритмы. Надо ложиться спать до 12 часов ночи. Это способствует выработке мелатонина в эпифизе мозга;

3. Ограничение калорийности питания: примерно на 20-25% за счет жиров и углеводов;

4. Систематическое выполнение любых физических упражнений без интенсивной нагрузки. Например, плавание, велосипед, ходьба (5-10 тысяч шагов в день);

5. Проведение систематического медицинского обследования: не менее одного раза в год;

6. Использование современных медицинских технологий и препаратов для профилактики и коррекции патологий по согласованию с лечащим врачом;

7. Систематическое использование комплекса пептидных биорегуляторов для повышения ресурса организма также по согласованию с лечащим врачом.

Виртуальная старость

Алексей Каленчук, руководитель направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации" ИТ-кластера Фонда "Сколково":

По статистике, более 60 процентов жителей России и более 80 в некоторых странах Европы сегодня регулярно играют в игры: на телефонах, планшетах, в соцсетях, на приставках и персональных компьютерах. Хотя бы раз в неделю, но погружаются в цифровой мир развлечений: у кого-то растут овощи на виртуальной ферме, а кто-то сражается на стороне эльфов в многопользовательской онлайн-игре.

Что все эти люди будут делать, дожив до 120 лет? Как сегодня наши бабушки и дедушки "зависают" перед телевизором, так и люди будущего будут "зависать", но уже виртуальной реальности.

"Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино..." - это не просто фраза из песни. Это реальное будущее, которое ждет нас в старости. Побывать на далеких планетах или посетить Мачу-Пикчу, почувствовать себя героем любимого остросюжетного сериала или ток-шоу. Все это будет доступно благодаря эффекту полного погружения, которое обеспечивает виртуальная реальность (VR).

Что это такое? VR-технология позволяет нам обмануть органы чувств человека, заставить его верить в то, что он находится в другой реальности. Именно той, которую нарисует компьютер. Потому что зрение для нас - основной канал получения информации. Если глаза транслируют нам выдуманный мир, мы склонны верить именно им, даже несмотря на то, что все остальные чувства говорят нам об обратном.

Также сейчас идут эксперименты по имитации не только визуальной картинки, но и соответствующих ей запахов. Надеваешь шлем и отправляешься, например, на побережье любимого моря: не только видишь его во всех деталях, но и чувствуешь легкий соленый бриз. Или поднимаешься в Альпы - там свежий горный воздух и запах цветущего луга... Такая возможность будет особенно важна для людей, которые из-за возраста, состояния здоровья или же по другим причинам путешествовать не смогут.

Есть и еще один плюс технологии - она становится с каждым годом все совершенней и при этом дешевле. Уже сегодня полноценный VR-шлем стоит около 200 долларов. А время нахождения в виртуальной реальности, комфортное для человека, составляет около 60 минут и будет увеличиваться. Для сравнения, полтора года назад речь шла всего лишь о 15 минутах.

Думаю, через несколько лет VR-шлемы и вовсе превратятся в достаточно удобные специальные очки. Они позволят человеку не только путешествовать по реальным и нереальным местам, но и сыграть множество ролей, пережить самые яркие моменты глазами главного героя. В онлайн играх, в кино, где есть несколько вариантов развития сюжета, и ты выбираешь, куда "свернуть"... 100-процентное погружение обеспечено. То есть, фактически, в виртуальной реальности человек сможет прожить совершенно новую, удивительную жизнь. И даже не одну. Хоть в 100 лет, хоть в 120.

Но развлечения, это далеко не все, что позволяет VR-технология. В виртуальной реальности уже сегодня можно получить новую профессию. Например, крупнейшая американская компания Walmart в декабре прошлого года закупила 17 тысяч шлемов виртуальной реальности, чтобы обучать сотрудников своих магазинов работе с новым оборудованием. Активно разрабатываются образовательные VR-программы для вузов и школ. Например, виртуальные химические лаборатории. Для пожилых людей подобные обучающие курсы, безусловно, тоже появятся - можно будет получить третью, пятую, десятую профессию. Чем длиннее жизнь, тем больше возможностей. Причем появятся профессии, для которых главным инструментом станет именно VR-шлем. Учиться и работать в виртуальности можно будет, например, в таких сферах: создание контента, социальные коммуникации, различные услуги.

1000 человек в возрасте 110-114 лет проживают сейчас на всем земном шаре

Реальные примеры переноса делового мира в виртуальный, опять же, уже есть. Компании Facebook и Oculus проводят VR-конференции для разработчиков и IT-специалистов. Надеваешь шлем, выбираешь себе аватара - виртуального персонажа, который будет тебя представлять, - и попадаешь в зал прямо на первый ряд. В окружении других виртуальных посетителей ты наблюдаешь за тем, как Марк Цукерберг и другие топ-менеджеры рассказывают о новинках VR. Можно пообщаться с "соседями", обсудить новый проект, находясь при этом на разных полушариях. По такому же принципу уже транслируются концерты, кинопоказы, спортивные матчи. Что особенно интересно - аватар, которого ты создашь, - может быть любого возраста и внешности. То есть, для пожилых людей это возможность в какой-то мере почувствовать себя молодым.

И еще один важный аспект. Так или иначе, долголетие связанно с повышенным вниманием к здоровью, иногда - с определенными проблемами со здоровьем. И здесь виртуальная реальность также может стать хорошим "помощником". VR-тренировки позволяют людям эффективнее восстанавливаться после травм и инсультов. Это уже доказано экспериментально. Также доказано, что виртуальная реальность может эффективно отвлекать пациентов от реальной боли при медицинских процедурах. Ты можешь находиться на поле боя или гулять по Марсу, пока тебе, например, делают серию уколов.

Так, что картинка, "нарисованная" Сергеем Лукьяненко в своих романах по Диптаун (deep - глубина, town- город) - виртуальный город, в который ты погружаешься, - в будущем действительно может стать реальностью. Единственный аспект, который сегодня принципиально пока нереализуем, это имитация еды. Передавать в наш мозг какой-либо вкус VR-шлем пока не научился. Но тем не менее VR сегодня - это наиболее перспективная технология взаимодействия человека с компьютером. Следующий шаг - прямой нейроинтерфейс, подключенный к человеческому мозгу. Но когда он будет реализован - не знает пока никто.

Компетентно

Время аватара

Александр Каплан, профессор МГУ, психофизиолог, основатель первой в России лаборатории по исследованию и разработке нейроинтерфейсов:

Может ли человек стать бессмертным? В 2013-м в Нью-Йорке на конференции "Глобальное будущее" этот вопрос был заявлен в международном проекте "Аватар", его организатором был молодой российский бизнесмен Дмитрий Ицков. Консультантами проекта выступили не только российские, но и известные зарубежные ученые, такие как Теодор Бергер, создатель технологии протезирования мозга в Университете Южной Калифорнии, Эд Бойден профессор Mассачусетского технологического института, Рэймонд Курцвейл, директор по техническим разработкам корпорации Google, Стюарт Хамерофф, профессор Университета Аризоны, Хироси Исигуро, директор центра робототехники в Осаке.

Авторы проекта безграничного продления жизни человека предложили не новое средство Макропулоса, не секреты бессмертия червей-планарий и даже не супердиету, а вполне реальные достижения нейротехнологий и вычислительной техники. Уже сейчас среди нас живут десятки миллионов людей с искусственными протезами тазобедренных и коленных суставов, имплантированными кардиостимуляторами, и даже с внедренными в мозг электродами для купирования приступов эпилепсии и лечения болезни Паркинсона. Вполне реальной в ближайшие десятилетия представляется постепенная замена выходящих из строя органов человека на их искусственные аналоги.

Можно ли таким способом получить полностью искусственное тело, которое будет существовать, пока не закончатся запчасти? Здесь наука уже имеет впечатляющие достижения. К примеру, мир поразил биоробот Рекс, который обошелся всего в миллион долларов. Он почти на 70 процентов состоит из искусственных органов человеческого тела. В Рексе собраны все достижения лучших специалистов из разных областей науки. В этом механическом феномене есть искусственные уши, лицо, глаза, сердце, почки, селезенка, поджелудочная железа, трахея, руки и ноги.

Конечно, это еще не живой человек, но уже демонстрация возможности его сборки из искусственных органов. Главная проблема, как "перезаписать" содержимое мозга на новый носитель. На мой взгляд, ее решить не удастся, хотя бы потому, что невозможно расшифровать коды информационного общения 86 миллиардов нервных клеток мозга. Однако в искусственном теле естественный мозг можно оставить, объединив его с искусственными органами через интерфейсы. Что вполне реально. Например, в 2012 году две лаборатории США предъявили миру полностью парализованных пациентов с имплантированными в мозг сенсорами электрической активности, по которой алгоритмы нейроинтерфейса расшифровывали намерения человека выполнить различные действия. Эти "расшифровки" затем транслировались - к искусственной кибернетической руке. С ее помощью пациенты смогли усилием мысли подносить ко рту контейнер с напитками, брать со стола нужные предметы.

Сейчас, по сугубо материально-техническим и организационным причинам, проект "Аватар" приостановлен. Но учитывая интерес, который он вызвал в обществе и научной среде, думаю, что в той или иной мере этот или другой проект по восстановлению активной жизни человека будет воплощен. Сотни миллионов людей с сохраненной активностью мозга смогут на долгие годы вернуться к полноценному общению и посильному труду за счет включения в системы нейроинтерфейсной поддержки. По большому счету, мы интересны друг другу и самим себе не столько физическим телом, сколько мыслями и чувствами, памятью, своей личностью. При здоровом мозге все это можно сохранить много дольше жизни отдельных органов, если только дать возможность мозгу действовать даже при парализованном теле.

Между тем

Даже в далекой древности, когда 30-летний считался стариком, ученые отличались долгожительством. Скажем, знаменитый философ Демокрит прожил 80 лет, а Платон 81 год. Великий Ньютон ушел из жизни в возрасте 85 лет. Интересная статистика среди лауреатов Нобелевской премии. С годами они становятся все старше. Сто лет назад средний возраст лауреатов составлял не более 40 лет, а сегодня равен 71 годам. Рекордсменом стал лауреат прошлого года Артур Эшкин, которому в год присуждения исполнилось 96 лет. В десятке нобелевских долгожителей Виталий Гинзбург, удостоенный премии в 87 лет, в том же возрасте лауреатами стали Рэймонд Девис-младший, Джозеф Ротблат, Карл фон Фриш, Фердинанд Буиссон (86 лет), Кристиан Теодор (85), Джон Фенн (85), Петр Капица (84), Питер Хиггс (84), Уильям Ноулз (84). Многие лауреаты престижной премии далеко перешагнули средний возраст, скажем, Луи де Бройль прожил 94 года, Макс Планк 89 лет, Николай Семенов - 90, Петр Капица - 89. Удостоенному премии в 2000 году Жоресу Алферову сейчас 88 лет. Знаменитому академику Борису Патону в прошлом году исполнилось 100 лет, известный математик Сергей Никольский, ушедший из жизни в возрасте 107 лет, активно работал до последних дней.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"