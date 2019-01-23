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23.01.2019 10:32
Рубрика: Экономика

Греф предсказал снижение ипотечных ставок к концу года

Текст: Роман Маркелов
Ставки по всем видам кредитов, включая ипотеку, начнут снижаться к концу 2019 года. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава Сбербанка Герман Греф.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По его прогнозу, инфляция должна стабилизироваться во второй половине года, к концу же года пойдут вниз ставки по ипотеке и другими кредитам. Однако он указал, что пока "тяжело загадывать", как будут складываться макроэкономические условия.

Фото: Александр Корольков
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Греф отметил, что сейчас у Сбербанка нет планов по изменению ипотечных ставок. При этом повышение ставок по жилищным кредитам, которое Сбербанк уже провел в середине января, по словам Грефа, повлияет на планы Сбербанка по выдаче ипотеки. Введение регулирования на рынке строительства приведет к временному сокращению предложения на рынке недвижимости и при сохранении высокого спроса цены на жилье пойдут вверх, что негативно повлияет на показатели выдачи, ожидает Греф.

"В этом смысле может быть неплохо даже - повышение ставок по ипотеке немного охладит спрос. Поэтому надо как можно скорее адаптироваться строительному рынку, чтобы перейти уже во вторую стадию адаптированного предложения. Как только предложение восстановится, тогда стимулирующая роль ипотеки будет критически важна", - сказал глава Сбербанка (цитата по РИА Новости).

Сбербанк повысил  ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2 процента с 14 января, повышение распространилось только на вновь подаваемые заявки. Изменение процентных ставок стало следствием адаптации к рыночным условиям после роста ключевой ставки Банка России, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических изменений, указывали в банке.

Фото: iStock
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Банк России в прошлом году впервые с 2014 года поднял ключевую ставку, ее повышения проходили в сентябре и декабре. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75 процента. Регулятор связывал решения по ставке с ускорением инфляции из-за внешних рисков и повышения ставки НДС с 2019 года. По итогам 2018 года уровень инфляции составил 4,3 процента, ЦБ ожидает, что по итогам 2019 года показатель составит 5-5,5 процента и вернется к целевым четырем процентам в 2020 году.

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