Порою может показаться, что по части производства низкопробных комедий наши мастера карательного кинематографа впереди планеты всей. И немудрено: фильмы с бывшими кавээнщиками и супругой Жоры Крыжовникова сменяют друг друга в кинотеатрах непрекращающимся макабрическим хороводом. Однако это совсем не так. Ну, или не совсем так.

Не менее постыдную лабуду регулярно штампуют во Франции. Причем у нас ее так же регулярно импортируют - как будто своего добра не хватает. Да и американские деятели не отстают. Ближайший пример - "Холмс & Ватсон".

Приведем для начала один занимательный факт - чтобы сразу все прояснить и расставить все точки. Компания Sony, на чьем балансе находится фильм "Холмс & Ватсон", незадолго до премьеры попыталась сбагрить ценный актив всепоглощающему гиганту Netflix. Надо сказать, это достаточно распространенная практика. Netflix ведь на то и всепоглощающий: ведет свою контентную политику по принципу "все полезно, что в рот полезло". Тогда как крупные студии этим пользуются и, в свою очередь, действуют по принципу "на тебе, Боже, что нам негоже". Так в необъятных закромах сервиса появились "Парадокс Кловерфилда" от Paramount и "Аннигиляция" с "Маугли" от Warner Bros. Но в этот раз не вышло. От "Холмса & Ватсона" отказался даже Netflix.

Казалось бы, про великого сыщика и его верного компаньона придумано к настоящему моменту уже все, что только можно было придумать. В том числе интеллектуальная рокировка: в "Без единой улики" с Майклом Кейном и Беном Кингсли именно доктор Джон Ватсон расследовал запутанные дела, тогда как Шерлок был законченным болваном. Что закономерно производило комический эффект. Создатели же новейшего прочтения нетленок Артура Конан Дойля совершили, так сказать, двойную рокировку. То есть сделали законченными болванами обоих. Что никакого эффекта не производит. Потому как это попросту тупо.

Сюжет следующий. Шерлок Холмс, героически одолев смертоносного комара (вот даже не спрашивайте), прибывает в суд, где изобличает двойника Мориарти, провозглашая, что настоящий Мориарти сбежал в США и можно более о нем не беспокоиться. Но не тут-то было. Вскоре прямо в Букингемском дворце обнаруживается труп, а при нем - записка от недоброжелателя. Информирующая о том, что королева и вся империя - в опасности.

Шерлока играет Уилл Феррелл. Ватсона - Джон Си Райли. Не самые бесталанные актеры, особенно последний. В остальных ролях - также немалых величин звезды. Хью Лори - в роли Майкрофта, Рэйф Файнс - в роли Мориарти, Стив Куган - в роли однорукого тату-мастера и так далее. Плюс не самая безнадежная история, богатая на потенциально выигрышный материал для шуток, где фигурирует "Титаник" и пародируются хитовые адаптации последних лет - боевики с Робертом Дауни-младшим и сериал с Камбербэтчем.

Что же пошло не так? Да все. Но почему же? Так сходу и не ответишь. Допустим, если бы фильм назывался "Тупой и еще тупее в Викторианской Англии", то претензий было бы меньше. Но в данном случае тупой - это Шерлок Холмс, а еще тупее - это доктор Ватсон. Или наоборот. Что, как уже говорилось, не смешно, а тупо. И самое главное - пошло и безвкусно. Фильм, снятый Этаном Коэном (не путать с Итаном Коэном) напрочь лишен как чувства меры, так и, собственно, чувства юмора.

То, что должно работать, - не работает, унылые гэги на уровне передачи "6 кадров" безбожно затянуты, а более-менее удачные шутки повторяются по несколько раз. Да и, чего уж там, объективно неудачные тоже повторяются. Вот, допустим: Шерлок Холмс грызет лук, точно яблоко, - смешно? А ведь он еще не раз будет его грызть. И это, кстати, идеально описывает опыт от просмотра "Холмса & Ватсона" - как будто сидишь и полтора часа грызешь горький лук. Давясь, плюясь и слезоточа. Приятного аппетита.

1.5