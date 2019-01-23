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Рубрика: Легковые авто

"Яндекс" начал продажи мультимедийной системы за 30 тысяч рублей

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба "Яндекс". Фото: Пресс-служба "Яндекс".
Фото: Пресс-служба "Яндекс".

Компания "Яндекс" вывела на рынок продукт, способный совершить революцию в сфере внедрения мультимедийных систем третьих производителей. Речь о фирменном мультимедийном блоке "Яндекс", оснащенном мультимедийным комплексом "Яндекс.Авто".

Предполагается, что водители смогут использовать бортовой компьютер "Яндекса" вместо штатного музыкального проигрывателя или мультимедийной системы. В числе предлагаемых сервисов значатся "Яндекс.Навигатор", "Музыка" и "Погода". Как и на смартфонах, всеми сервисам головного устройства можно управлять также и с помощью голоса при помощи встроенного "помощника" "Алиса".

Фото: iStock
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Согласно официальным сообщениям компании, такие головные устройства полностью готовы к использованию, а сервисные службы "Яндекс" окажут клиентам, которые приобретут такой девайс, техническую поддержку. В частности, систему бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии.

Эксклюзивное оборудование "Яндекс" уже доступно для заказа в Нижнем Новгороде. Однако очень скоро эта новинка появится также и в других городах России. Стоимость, включая установку и 6-месячный доступ в интернет, составляет 29 900 рублей. 

Бортовой компьютер совместим с марками автомобилей Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Skoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi. Однако, по нашей информации, устройство "Яндекс" адаптировано пока не ко всем моделям вышеназванных марок. 

К тому же не очень понятно, как автопроизводители отнесутся к интеграции в бортовые системы автомобилей таких комплексов. Ведь "Яндекс", предлагая такие системы, вступает в конкуренцию с самими автопроизводителями, точнее с их фирменными мультимедийными технологиями. А значит не исключено, что ряд компаний, действующих на российском рынке, будет препятствовать продвижению мультимедийных блоков "Яндекс".

Фото: Пресс-служба "Яндекс".
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#автомобили