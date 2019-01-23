Как можно согреться в холодную погоду - простые советы от врачей

Ночь на 23 января стала самой холодной в наступившем году. По данным метеорологов, пока морозы не собираются отступать. Предстоящей ночью в городе ожидается до минус 25. Днем 24 января столбики термометров покажут в среднем до минус 11. Постепенное потепление придет только в конце недели.

Как можно согреться в холодную погоду? Рассказали врачи.

Во-первых, хорошим подспорьем в этот период может стать привычка одеваться многослойно и отдавать предпочтение шерстяным вещам.

По словам врача высшей категории и общей практики Ларисы Алексеевой, главное - закутать сосудистые участки, шейно-воротниковую зону и уши. "В этом случае можно даже ходить с открытой головой, перепады температур будут не страшны", - рассказала она "Вечерней Москве".

Также согреть организм поможет чашка какао, горячего шоколада или чая с имбирем, лимоном или специями. Подробнее об этом "РГ" писала здесь.

И вообще в период морозов врачи настоятельно рекомендуют не голодать. Организму необходимы силы для поддержания нормальной деятельности в холода. А потому перед выходом на улицу рекомендуется плотно поесть. Если же вам предстоит провести на улице целый день, возьмите с собой перекус.

Кроме того, находясь в мороз на свежем воздухе, нужно контролировать свое дыхание: вдыхать медленно и не очень глубоко. По мнению ученых, такая методика успокаивает нервную систему и позволяет быстрее приспособиться к холоду.

Также важно избегать лишних переживаний, так как стресс действует на организм так же, как и холод. То есть нагрузка на организм будет только усилена.