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23.01.2019 16:57
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, какие напитки помогут согреть организм в морозы

Текст: Мария Павлова

В период наступивших в столице холодов врачи дали рекомендации, как правильно согревать свой организм изнутри.

Медики заявляют, алкоголь согреву не поможет. Как рассказала "Вечерней Москве" врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева, при выходе на холод после употребления алкогольных напитков в организме сначала происходит расширение, а потом очень сильный спазм сосудов. Именно у сторонников подобных "псевдосогревающих" методов потом могут случиться инсульты или инфаркты.

Фото: istockphoto.com
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По словам врача общей практики поликлиники № 46 столичного департамента здравоохранения, обладательницы статуса "Московский врач" Ирины Янышевой, от кофе организм тоже не почувствует согревающего эффекта.

Лучше всего в холодную погоду отдать предпочтение горячему шоколаду, какао и горячему чаю с добавлением имбиря, лимона, специй. Также рекомендуется модный нынче пряный чай латте. Кстати, по мнению Алексеевой, подойдут даже пунши, глинтвейны и гроги, но при условии, что они будут выпиты в помещении, и сразу после этого человек на улицу не выйдет.

О других способах согреться в морозы, читайте здесь.

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