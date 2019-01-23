Минфин разместил в среду ОФЗ только на 17,5 млрд рублей

Минфин на втором аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 23 января не смог полностью продать весь выпуск бумаг. Первый аукцион также прошел неудачно.

Министерство размещало 10-миллиардный выпуск "длинных" ОФЗ с погашением 10 мая 2034 года. Объем спроса на него составил чуть больше 8,1 миллиарда рублей, разместить удалось ОФЗ почти на 7,49 миллиарда рублей, следует из сообщения Минфина. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,47 процента годовых.

На первом аукционе в среду Минфин предложил инвесторам выпуск ОФЗ на 20 миллиардов рублей. Разместить удалось бумаг только на 10 миллиардов рублей при спросе в 16 миллиардов.

По сравнению с аукционами прошлой недели Минфин снизил общее предложение ОФЗ 23 января. Неделю назад министерство полностью разместило три выпуска на 35,1 миллиарда рублей.