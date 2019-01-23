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Названы смартфоны с самыми лучшими селфи-камерами

23.01.2019,  
11:03
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На интернет-сайте DxOMark, специализирующемся на изучении и анализе возможностей фототехники, опубликован топ смартфонов с самыми лучшими фронтальными камерами.

Первое место делят Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9, набравшие в общем зачете по 92 балла. Вторую позицию в рейтинге занимает слайдер Xiaomi Mi Mix 3, совсем ненамного опережая iPhone XS Max. Samsung Galaxy S9+ только четвертый, а следом расположился предыдущий флагман поискового гиганта - Pixel 2.

Примечательно, что смартфоны китайской Huawei - Mate 20 Pro и P20 Pro, объявленные ранее обладателями самых лучших основных камер, не попали даже в первую пятерку, получив 6 и 8 места соответственно.

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Эксперты в своем исследовании применили в прямом смысле слова научный подход. Испытания проводились как в лабораторных, так и в повседневных условиях, с использованием широкого спектра дополнительных приспособлений и способов освещения. В процессе тестирования было сделано порядка 1,5 тысяч снимков и записано более двух часов видео.

Рейтинг селфи-камер составлен специалистами авторитетного профильного портала впервые, и по этому случаю на youtube-канале опубликовано небольшое видео, которое объясняет, что такое DxOMark Selfie test protocol - как и по каким параметрам в дальнейшем будут оцениваться фронтальные камеры.

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