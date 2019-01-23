Nissan начал продажи кроссовера Kicks, которого ждут в России

Компания Nissan начала продажи в Индии новой субкомпактной модели Kicks, которая, как ожидается, дебютирует на российском рынке уже в 2020 году. Интересно, что на индийском рынке эта модель сменит на конвейере Nissan Terrano ("близнеца" С-кроссовера Renault Duster), а значит очень вероятно, что такая же рокировка произойдет в перспективе и на московском заводе Renault. Не исключено, что Kicks готовят именно на замену Terrano, который выпускается в Москве с 2014 года.

О том, что из себя представляет Nissan Kicks, который может прийти в Россию, "РГ" подробно писала. Автомобиль базируется на легендарной платформе B0, знакомой по Nissan Juke, Nissan Almera, Renault Logan и Renault Duster. В итоге Kicks наверняка окажется дешевле импортируемого Nissan Juke, продажи которого с российским дебютом Nissan Kicks, вероятнее всего, прекратятся - ведь два этих автомобиля соразмерны и играют по факту в одном классе.

Чем интересен индийский прообраз Nissan Kicks для нашего рынка? Прежде всего тем, что это бюджетник с ограничениями, налагаемыми комфортной, надежной, но не современной платформой B0. Так, рулевая колонка такого кроссовера имеет регулировку лишь по углу наклона, максимальное количество "айрбегов" не превышает четырех, задние тормозные механизмы могут быть исключительно барабанными.

Зато Kicks обещает быть гораздо крупнее Juke, что куда важнее потенциальной клиентуре Nissan. Его габариты - 4384х1822х1688 мм при колесной базе 2673 мм, иными словами, он крупнее Renault Kaptur и Nissan Qashqai, а солидное межосевое расстояние обеспечит простор в салоне на уровне автомобилей гольф-класса. Багажник вместит 400 литров.