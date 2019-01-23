Nissan начал продажи кроссовера Kicks, которого ждут в России

Компания Nissan начала продажи в Индии новой субкомпактной модели Kicks, которая, как ожидается, дебютирует на российском рынке уже в 2020 году. Интересно, что на индийском рынке эта модель сменит на конвейере Nissan Terrano ("близнеца" С-кроссовера Renault Duster), а значит очень вероятно, что такая же рокировка произойдет в перспективе и на московском заводе Renault. Не исключено, что Kicks готовят именно на замену Terrano, который выпускается в Москве с 2014 года.
О том, что из себя представляет Nissan Kicks, который может прийти в Россию, "РГ" подробно писала. Автомобиль базируется на легендарной платформе B0, знакомой по Nissan Juke, Nissan Almera, Renault Logan и Renault Duster. В итоге Kicks наверняка окажется дешевле импортируемого Nissan Juke, продажи которого с российским дебютом Nissan Kicks, вероятнее всего, прекратятся - ведь два этих автомобиля соразмерны и играют по факту в одном классе.
Чем интересен индийский прообраз Nissan Kicks для нашего рынка? Прежде всего тем, что это бюджетник с ограничениями, налагаемыми комфортной, надежной, но не современной платформой B0. Так, рулевая колонка такого кроссовера имеет регулировку лишь по углу наклона, максимальное количество "айрбегов" не превышает четырех, задние тормозные механизмы могут быть исключительно барабанными.
Зато Kicks обещает быть гораздо крупнее Juke, что куда важнее потенциальной клиентуре Nissan. Его габариты - 4384х1822х1688 мм при колесной базе 2673 мм, иными словами, он крупнее Renault Kaptur и Nissan Qashqai, а солидное межосевое расстояние обеспечит простор в салоне на уровне автомобилей гольф-класса. Багажник вместит 400 литров.
Судя по обнародованным фото Kicks для Индии, такой автомобиль получил стильный салон, трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо, кресла с мощной боковой поддержкой, "кочергу" механического стояночного тормоза, аналоговую "приборку" с крупными цифровыми индикаторами скорости на бортовом компьютере и блок климат-контроля, как у моделей Renault Logan/Sandero.
Что с внедорожными возможностями? Дорожный просвет для индийского рынка 210 мм, для России его могут еще немного увеличить. Привод для Индии предусмотрен исключительно передний, однако вероятность того, что полноприводную трансмисиссию предложат в РФ как опцию высока - "тележка" B0 такую манипуляцию очень дажде допускает.
В моторную линейку для Индии вошли 1,5-литровый 106-сильный "атмосферник" H4K, работающий в связке с 5-ступенчатой "механикой" или вариатором CVT, а также 1,5-литровый 110-сильный турбодизель, комплектующийся либо 6-ступенчатой "механикой", либо 6-ступенчатым "роботом". По информации нашего издания, Kicks получит на нашем рынке атмосферные моторы от пары Duster / Kaptur, в том числе производимые на АвтоВАЗе. Не исключено, что в списке трансмиссий появится бесступенчатый вариатор, как на Renault Kaptur и обновленном Sandero Stepway.