Oppo AX7: бюджетный смартфон с внешностью флагмана

Дизайн

На самом деле, свой дизайн смартфон унаследовал как раз от моделей RX17. Такой же большой экран с каплевидным вырезом под камеру. На задней панели под 3D-стеклом текстурный глянцевый корпус, который переливается в зависимости от угла обзора. А двойная камера получила золотую рамку, также как у RX17 Neo.

Фото: Владимир Болотин

Дисплей

Смартфон получил большой AMOLED-экран с разрешением HD+. Вырез в форме капли приехал и на эту модель. Экран в отличие от упомянутых ранее смартфонов получил чуть более толстые рамки и меньшую диагональ - 6,2 дюйма. Но от этого не стало хуже. Картинка на таком экране такая же яркая и насыщенная.

Датчик отпечатка пальцев, кстати, в отличие от линейки RX17 переехал из-под экрана на заднюю панель. Впрочем, распознавание лица осталось - работает хорошо, узнает хозяина

Фото: Владимир Болотин

Камера

Камеру смартфон AX7 получил двойную, мегапикселями она не балует, зато порадует оптическим двукратным зумом. В нашем распоряжении 13 + 2 Мп. Искусственный интеллект с распознаванием сцен на месте, но, к сожалению, нет ночного режима и стабилизации видео. Кроме того, есть режим HDR, но он довольно условный.

Фронтальная камера - 16 Мп. Она поддерживает функцию SelfieTune, которая делает "себяшки" лучше. Эта функция хорошо себя зарекомендовала в предыдущих моделях Oppo.

Фото: Владимир Болотин

Начинка

Смартфон получил надежную платформу на основе восьми ядерного Qualcomm Snapdragon 450 с графикой Adreno 506. В дополнение к этому 3 Гб оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища - 64 Гб. При необходимости можно использовать карты памяти, слот которой отделен от слотов для сим-карт.

Аккумулятор у модели довольно объемный - 4230 мАч, видимо поэтому поддержка быстрой зарядки отсутствует.

Работает Oppo AX7 на операционке Android 8.1, которая скрыта под фирменной оболочкой ColorOS 5.2. Стандартное оформление довольно приятное, но его можно легко сменить через магазин тем. Все приложения открываются шустро, задержек нет - с оптимизацией постарались.

Кроме того, ColorOS много полезных функций как клонирование приложений (когда можно одно приложение использовать для разных аккаунтов), разделение экрана для выполнения нескольких задач сразу, ускорение игр и множество других.

Фото: Владимир Болотин

Звук

Интересно, что у AX7 остался разъем для наушников. Но стоит отметить, что в коробке нет наушников. Производитель обещает высокое качество музыки благодаря технологии Real Sound - но это работает с наушниками.

Динамик здесь один и он не очень мощный. На максимальной громкости легко заглушается пальцем. Впрочем, если объединить несколько смартфонов Oppo в режиме "Музыкального праздника", можно получить хорошую и довольно объемную громкость для вечеринки.

В итоге мы получили довольно хороший смартфон-середнячок с оригинальной яркой внешностью, приличной (хоть и не флагманской) начинкой.