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23.01.2019 07:00
Рубрика: Экономика

От махинаций с НДС Россия теряет по 17 миллиардов рублей в год

Текст: Алена Узбекова
Ежегодно федеральный бюджет теряет около 17 миллиардов рублей из-за махинаций с НДС, которые используют недобросовестные участники продовольственного рынка, рассказал в интервью "РГ" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

А есть еще убытки сельхозпроизводителей от вывода денег, вырученных при экспорте сельхозпродукции, в офшоры. Есть убытки потребителей, которым продают фальсифицированные продукты, причем обманывают на всем - от хлеба до черной икры, отметил глава надзорного ведомства. Если суммировать все, цифры получатся огромные.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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"Есть нюансы, о которых мы узнали после того, как внедрили систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" и поняли в общем, почему отдельные участники рынка не хотят присоединяться к системе, - пояснил Сергей Данкверт. - Нюансы связаны с фальсификацией продукции и "воровством" НДС из федерального бюджета. Сегодня на молочном рынке примерно такая же ситуация, как и на зерновом. Трейдеры скупают молоко у крестьян, которые, как сельхозпроизводители освобождены от уплаты НДС. Затем эти партии молока перепродаются несколько раз, в том числе через подставные фирмы, и в одном их звеньев, товар уже выходит на рынок с НДС. Фирмы-однодневки по закону могут получить возмещение фиктивного НДС. Таким образом, крадутся средства из федерального бюджета. Это первый сценарий махинаций".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Второй, продолжил Сергей Данкверт, построен на разнице в размере НДС. Производители продукции, содержащей натуральный молочный жир, платят 10 процентов НДС, а с растительными заменителями - 18 процентов. Получается, если выдать продукцию с заменителем молочного жира за натуральную, можно незаконно сэкономить восемь процентов НДС, не говоря уже о миллиардах, вырученных дополнительно за счет обмана потребителей. Такими сценариями, видимо, пользуются крупные компании с международным участием на молочном рынке.

"Транснациональные корпорации сотрудничают с трейдерами, на которых и сходятся обе цепочки махинаций. Именно поэтому у крупных компаний есть весомые причины отказываться от участия в электронной системе ветсертификации "Меркурий", которая позволяет проследить всю цепочку движения продукции - от коровы до конкретной торговой полки", - сказал Сергей Данкверт.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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