Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко

О примечательном эпизоде в мире церковной дипломатии стало известно из сообщения Одесской епархии Украинской православной церкви канонического Московского патриархата. Накануне патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III принял группу верующих с Украины, которая совершала паломнический визит по Святым местам. При этом, как писали СМИ, до этого Феофил III отменил встречу с украинским президентом Петром Порошенко, на которую рассчитывали в Киеве.

Сообщается, что патриарх благословил "верных чад канонической Украинской православной церкви" и рассказал о своих молитвах за восстановление мира и единства в стране, которая переживает церковный раскол.

Между тем РИА Новости выяснило, что в начале недели Феофил III не стал встречаться с Порошенко из-за плохого самочувствия. А, по данным украинского портала vesti-ukr.com, предстоятель Иерусалимской православной церкви поставил условие: на встрече не должны присутствовать раскольники - представители так называемой "Православной церкви Украины", созданной, напомним, на "объединительном соборе" в Киеве 15 декабря 2018 года. Однако Порошенко это условие не принял.