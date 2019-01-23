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23.01.2019 09:25
Рубрика: В мире

Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко

Текст: Марина Алешина
Фото: church.ua Фото: church.ua
Фото: church.ua

О примечательном эпизоде в мире церковной дипломатии стало известно из сообщения Одесской епархии Украинской православной церкви канонического Московского патриархата. Накануне патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III принял группу верующих с Украины, которая совершала паломнический визит по Святым местам. При этом, как писали СМИ, до этого Феофил III отменил встречу с украинским президентом Петром Порошенко, на которую рассчитывали в Киеве.

Фото: Вести.ру
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Сообщается, что патриарх благословил "верных чад канонической Украинской православной церкви" и рассказал о своих молитвах за восстановление мира и единства в стране, которая переживает церковный раскол.

Между тем РИА Новости выяснило, что в начале недели Феофил III не стал встречаться с Порошенко из-за плохого самочувствия. А, по данным украинского портала vesti-ukr.com, предстоятель Иерусалимской православной церкви поставил условие: на встрече не должны присутствовать раскольники - представители так называемой "Православной церкви Украины", созданной, напомним, на "объединительном соборе" в Киеве 15 декабря 2018 года. Однако Порошенко это условие не принял. 

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