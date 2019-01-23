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Рубрика: Спорт

Поздняков: ОКР приветствует решение исполкома ВАДА

Текст: Данила Жиляев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение оставить в силе статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это является признанием работы, проведенной в России по реформированию антидопинговой системы, уверен президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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"Со своей стороны мы приветствуем решение исполкома ВАДА оставить неизменным статус Российского антидопингового агентства и не применять к нему какие-либо санкции, - приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР. - Отрадно, что те усилия, которые были предприняты нашей страной по реформированию антидопинговой системы и РУСАДА, получили высокие оценки в ВАДА и стали основой для вынесения положительного для нас решения. Обновленному РУСАДА доверяют, работа организации получает высокие оценки зарубежных коллег. Для нас это хороший знак".

Станислав Алексеевич отметил, что ситуация в российском спорте меняется к лучшему, это заметно и в сравнении с тем, какой она была год назад. Поздняков подчеркнул, что в настоящее время наши спортсмены планово готовятся к крупнейшим соревнованиям 2019 года - Европейским играм, Европейским юношеским олимпийским фестивалям. Кроме того, совсем немного времени остается до начала подготовки к летней Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2020 году.

Спорт Олимпийские игры Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации Олимпийский комитет России Спортивные организации ВАДА
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