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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

23.01.2019 18:33
Текст: Александра Воздвиженская

Правительство отказалось вводить соцнорму энергопотребления

В России пока не будут вводить социальную норму потребления электроэнергии: правительство отложило обсуждение этой идеи "на неопределенный срок", сообщил "РГ" представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус после совещания 23 января с ведомствами. Также пока откладывается поэтапная отмена льгот для квартир и домов с электроплитами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года", - пояснил Джус.
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Введение соцнормы в трехступенчатой градации (до 300 кВт/ч, от 301 до 500 кВт/ч и свыше 500 кВт/ч) рассматривалось в правительстве в качестве меры борьбы с ростом перекрестного субсидирования (когда одна группа потребителей платит за потребление другой). В рамках этой задачи министерства обсудили другие механизмы повышения эффективности отрасли, не связанные с финансовой нагрузкой на население.

"Обсуждались вопросы повышения эффективности сетевого комплекса и взаимоотношения промышленных потребителей с сетевыми компаниями. Принято принципиальное решение о поэтапном введении платы за резерв сетевой мощности, которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 миллиардов рублей ежегодно", - рассказал Илья Джус.

О том, почему чиновники возвращались к обсуждению соцнормы, и как это отразилось бы на платежах населения, читайте в ближайшем номере "РГ".

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