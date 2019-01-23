Правительство отказалось вводить соцнорму энергопотребления

"Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года", - пояснил Джус.

Введение соцнормы в трехступенчатой градации (до 300 кВт/ч, от 301 до 500 кВт/ч и свыше 500 кВт/ч) рассматривалось в правительстве в качестве меры борьбы с ростом перекрестного субсидирования (когда одна группа потребителей платит за потребление другой). В рамках этой задачи министерства обсудили другие механизмы повышения эффективности отрасли, не связанные с финансовой нагрузкой на население.

"Обсуждались вопросы повышения эффективности сетевого комплекса и взаимоотношения промышленных потребителей с сетевыми компаниями. Принято принципиальное решение о поэтапном введении платы за резерв сетевой мощности, которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 миллиардов рублей ежегодно", - рассказал Илья Джус.

О том, почему чиновники возвращались к обсуждению соцнормы, и как это отразилось бы на платежах населения, читайте в ближайшем номере "РГ".