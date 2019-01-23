Противники Мадуро собрались у здания Верховного суда Венесуэлы

Выступающие против политики нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрались напротив здания Верховного суда страны. Манифестанты перекрыли дорогу и начали жечь покрышки. "Гвардия и полиция находятся на месте", - написал в Twitter журналист Роман Камачо.

Напомним, в минувший понедельник массовые протесты вспыхнули сразу в трех районах Каракаса. Несколько сот человек вышли на улицы и соорудили баррикады из камней и покрышек. Затем начался "кастрюльный" марш. Для разгона манифестантов спецназ применил слезоточивый газ.