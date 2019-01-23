Путин: Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом

Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил в среду вечером на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам российского лидера, такой шаг США в случае его исполнения стабилизирует обстановку на северо-востоке Сирии.

Кроме того, Владимир Путин отметил особую роль сотрудничества России и Турции в постконфликтном обустройстве Сирии. Напомним, переговоры президентов двух стран длились три часа.

По словам президента РФ, российские и турецкие военные и дипломаты продолжат "скоординированные усилия на этом направлении с целью содействовать массовому возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц".