Путин заявил о гарантиях безопасности россиянам в Турции

Турция может обеспечить российским гражданам, находящимся в этой стране, комфортные и безопасные условия. Об этом по итогам переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом заявил российский президент Владимир Путин.

"С турецкой стороны налажено плотное взаимодействие в целях обеспечения максимального комфорта и безопасных условий пребывания российских граждан", - приводит его слова на пресс-конференции после саммита "Интерфакс".

Российский лидер добавил, что на данный момент именно россияне чаще других туристов приезжают на курорты Турции. Так, в 2018 году в этой стране побывало около 6 млн граждан РФ.

Любопытно, что одной из тем переговоров двух президентов стала отмена визового режима.

"Введение этого режима очень хорошо отразится на наших отношениях в виде взаимного посещения", - прокомментировал эту тему Эрдоган.