Лыжи, коньки, тюбинговые ватрушки... Среди москвичей немало тех, кому эти зимние забавы кажутся слишком пресными. Другое дело класс экстремального вождения по снегу на автомобиле! Поклонников дрифта - так называется техника прохождения поворота с использованием управляемого заноса, ставшая самостоятельным видом автоспорта, - в столице все больше. Вот только спортсмены для таких занятий едут на автодром, а лихачи, не считаясь с опасностью для всех участников движения, демонстрируют свои трюки на обычных дорогах и парковках, которые коммунальщики просто еще не успели почистить. Между тем в Москве и Подмосковье немало мест, где можно поскользить на автомобиле, не нарушая закона. В этом убедились корреспонденты "РГ", попробовав освоить на льду фигуры высшего автомобильного пилотажа.

Вне закона или не в законе?

Многие жители столицы еще не забыли таинственного гонщика в маске, который под говорящим ником Вкус смерти размещал в соцсетях записи со своими дерзкими трюками. Один раз лихач даже исполнил дрифт вокруг экипажа ГИБДД. Правда, вскоре лишился за это на полгода прав. А буквально на этой неделе оштрафованы два дрифтера из Тюмени за цирк, который они устроили на Цветном бульваре, прокатившись в заносе вокруг новогодней елки.

Правда, наказывают лихачей не за дрифт, а за нарушения на дороге. В частности, Вкус смерти сопровождали многочисленные выезды на встречную полосу, а сибиряки вовсю гоняли по пешеходной зоне. Дело в том, что во введенном в 2016 году новом пункте в Правилах дорожного движения об опасном вождении нет ни слова про управляемый занос, в который водитель намеренно бросает свой автомобиль. "В настоящее время ответственность за так называемый дрифт законодательством не предусмотрена, так как отсутствует в ПДД РФ само понятие дрифт", - рассказали "РГ" в пресс-службе ГИБДД Подмосковья, отметив, что и статистика о ДТП с участием дрифтеров не ведется. Нет ее и в Москве, хотя инспекторы обращают внимание на активность лихачей в cети, где регулярно появляются записи опасных "подвигов". "В целях борьбы с намеренными нарушениями ПДД, видеоинформация о которых размещается на различных сервисах интернет-сети, в управлении столичной Госавтоинспекции организовано круглосуточное дежурство сотрудника, который в режиме реального времени мониторит такие видеозаписи", - объяснили в главке.

А раз нет официального запрета, значит, формально дрифтить на дорогах общего пользования можно. Тем более что при любой претензии достаточно сказать: машину понесло на скользкой дороге... Только не стоит тогда удивляться попаданию в ленты новостей. И хорошо еще, если заголовки будут начинаться не со слов "погиб" или "получил серьезные травмы".

Все на автодром

Чтобы отправить машину в занос, достаточно вывернуть руль и как следует нажать на газ. А вот контролировать дрифт сложнее - для этого нужен опыт. Фото: Сергей Михеев

Лучше же всего заняться дрифтингом, никого не подвергая опасности. "Приехать на специализированный автодром для школ контраварийной подготовки, где можно быть уверенным, что на площадке не будет ни посторонних автомобилей, ни пешеходов", - объяснил "РГ" исполнительный директор "Центра высшего водительского мастерства" Фарид Аиндинов. Под наблюдением инструктора можно не просто поездить юзом, но и научиться делать это правильно.

Научиться дрифту можно на специальном автодроме. Если что, инструктор всегда рядом

Что ж, едем на трассу в Дзержинский, где и проходят занятия. Рядом со мной инструкторы решают поставить Ирину - маститого дрифтера на "субару" с полным приводом, любезно согласившуюся принять участие в эксперименте. Чтобы, так сказать, увидеть разницу между профи и новичком.

Трассы для дрифта никогда не обрабатывают реагентами. Ведь скользить нужно по льду или снегу. Фото: www.instagram.com/wdls.ru

Первое упражнение - "круг". Задача проскользить его по внешнему радиусу в сплошном заносе. Ира - самоучка с богатым опытом дрифта. Но заезд на автодроме для нее тоже в новинку. И вот "субару" уже наворачивает круги. Сразу направить машину по нужной траектории не вышло, но с каждой новой попыткой дрифт становился лучше. Во многом благодаря подсказкам инструктора по рации: "Больше газу, руль прямее". В итоге уже через несколько минут Ира как циркулем прочертила круг в красиво выверенном заносе.

Настал и мой час показать, на что я способен. Подъезжаю к кругу и даю полный газ, вывернув руль вбок. Мой "гольф" слегка повело, но назвать это дрифтом было сложно. Еще несколько неудачных попыток... "На переднем приводе никак - либо на заднем, либо на полном нужно пробовать", - объяснил тренер. Ирина дает мне прокатиться на своем "субару". Уже через пару минут я смог проехать полкруга в заносе. Азарт захлестывает не на шутку. В какой-то момент я явно перебарщиваю со скоростью, и машину уносит в сугроб. Удар пришелся в правый бок. К счастью, обошлось без повреждений, рыхлый снег смягчил удар. Тем не менее мой дрифт на этом закончился. А вот Ира еще прошла "змейку". Такое упражнение делают и в обычных автошколах. Но только здесь нужно поддерживать занос от конуса к конусу. С этой задачей она тоже справилась.

Эксперимент показал, что очень важен опыт, который помогает автомобилисту быстрее сориентироваться на льду. Но инструктор может быстро научить дрифтить и новичка - главное, внимательно слушать команды и не давать волю эмоциям.

Жизнь боком

Итак, главное правило дрифтера, вынесенное корреспондентом "РГ": скользить только на специальном автодроме. На дрифт на обычных дорогах должно быть табу. Даже на пустой дороге в любой момент может откуда-нибудь выскочить пешеход. Правило второе: всегда быть готовым к незапланированным расходам. "При соблюдении минимальных правил безопасности это увлечение достаточно затратное: резина, разбитая ходовая часть, перегретый двигатель - меньшие из зол", - говорит Ирина, подводя итоги нашего совместного урока.