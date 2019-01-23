СК назвал причину обыска в полиции Чехова

Обыски в полиции подмосковного Чехова связаны с коррупционным скандалом. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, сотрудники городского управления подозреваются в получении взяток.

Возбуждено два уголовных дела. По одному из них проходит начальник местного отдела по борьбе с организованной преступностью, по второму - старший инспектор того же подразделения. Оба, как полагают в СК, получили взятки от местных бизнесменов. Так, 200 тысяч рублей были переданы за общее покровительство, а 90 тысяч - за сокрытие преступления и уничтожение вещдоков.

После обысков фигурантов доставят к следователям.