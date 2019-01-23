В России поставят спектакль об ограблении банка

23 января в Театре МДМ - юбилейный, 100-й показ нашумевшей бродвейской постановки "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Спектакль идет у нас весьма успешно в ежедневном режиме уже на протяжении четырех месяцев. "РГ" писала в дни премьерных показов о том, что спектакль поставлен в редком и непривычном для России жанре театральной клоунады: в основе постановки - импровизационный театр.

На сегодняшний день этот спектакль идет в 20 странах мира на пяти континентах. Постановка удостоена престижных театральных наград: Премии Лоуренса Оливье в Великобритании, Премии "Мольер" во Франции и "Тони" в США. В России же за три с половиной месяца спектакль посетило более 100 тысяч зрителей и продано около 150 тысяч билетов. Обозреватель "РГ" поговорила с главой компании "Московский Бродвей", театральным продюсером Дмитрием Богачевым о том, к чему приводят неожиданные продюсерские решения. Ранее Дмитрий делал российские версии мюзиклов "Призрак Оперы", MAMMA MIA!, "Красавица и Чудовище", CHICAGO, ZORRO, CATS, "Бал вампиров", "Привидение" и других. Но вот теперь рискнул предложить зрителям новый жанр.

Дмитрий, спектакль "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" довольно нетипичен по сравнению со всем что вы делали в России ранее. Чему вас научил этот опыт?

Дмитрий Богачев: Все, чем мне и моим партнерам доводилось заниматься, было когда-то нетипичным. Мюзиклы вызывали скепсис у критиков и журналистов, и за их продюсирование почти никто не брался. Ледовые мюзиклы, пришедшие на смену балетам на льду и ледовым шоу, были вообще чем-то новым и непонятным. А сейчас, спустя многие годы и тем, и другим занимаются все, кому не лень. Театральная клоунада, которая через несколько лет, возможно, появится во многих театрах, на сегодняшний день редкий жанр, интересный, необычный, любопытный, увлекательный, новый и для постановщиков, и для зрителей. А лично для меня это еще и первый опыт сотрудничества с отличными драматическими артистами из лучших московских театров.

Как вы принимали решение привезти такое "неформатное шоу в Россию? Чем руководствовались?

Дмитрий Богачев: Меня привлекла новизна жанра, его необычность, его чистота и внятность. Привлекла и увлекла настолько, что захотелось погрузиться в его историю и познакомиться с основами этой самой театральной клоунады. А триггером два года назад послужила реакция бродвейской публики - многонациональной, пестрой, разнообразной. Впервые я посмотрел этот спектакль два года назад. Тогда в апреле 2017-го в бродвейском театре lyceum на 45-й улице Манхэттена два с половиной часа хохотали все от мала до велика: американцы, европейцы, китайцы, африканцы. И это был хороший, добрый, заразительный смех. Нет, не смех, а именно, хохот. Такого в наших театральных залах я не слышал. А теперь, вот, слышу каждый день в Театре МДМ.

То есть вы считаете, что жанр театральной клоунады, особенно "с британским акцентом", хорош для российского зрителя?

Дмитрий Богачев: Конечно, с британским, а с каким же еще! Это спектакль о спектакле, о театре. А о театре в Англии, где с самого детства вся молодежь в школах и университетах в обязательном порядке играет в самодеятельных спектаклях, знают очень много. И, кстати, веселые комедии, подобные нашей, пародии на самодеятельный театр получили распространение сначала именно в Англии. Что касается успеха у российских зрителей, то лучше спросить у тех выживших, кто не задохнулся от хохота на прошедших 100 спектаклях в Театре МДМ. Нет, без шуток и преувеличений, зрителям не просто нравится, они в восторге приходят по несколько раз! Это заслуга большой творческой и постановочной команды, и, в первую очередь, авторов и наших потрясающих артистов.

Фото: "Московский Бродвей"

Кого пригласите на сотый спектакль? Возможно, приглашенная звезда исполнит одну из сцен с трюками?

Дмитрий Богачев: Мы обсуждали возможность приглашения звезд. Но оказалось, что все звезды у нас уже есть. Они все уже и так в труппе нашей комедии и каждый день выходят на сцену! В этом отношении зрителям и нам всем очень повезло: ни один спектакль по своему качеству и составу не уступает премьерному или сотому.

Как отзываются о российской версии спектакля зарубежные партнеры?

Дмитрий Богачев: Правообладатели и в особенности сами авторы с большим воодушевлением приняли результаты нашей работы. В Москве они увидели не только то, что придумали сами несколько лет назад, но и много новых находок, привнесенных в спектакль нашими артистами. Кое-какие из этих находок теперь перекочевали в лондонскую постановку, что случается крайне редко. Это и есть наивысшая профессиональная оценка, которая ценнее любых комплиментов.

Является ли коммерческий успех рекордным по сравнению с мюзиклами и показательным для спектакля такого плана?

Дмитрий Богачев: Для России это не только прецедент, но и рекорд драматического театра. Я не знаю других драматических спектаклей, которые бы шли ежедневно 8 раз в неделю на протяжении нескольких месяцев и которые посмотрело так много зрителей за такой короткий промежуток времени. И даже по отношению к мюзиклам это очень хороший показатель. В данном случае наша драматическая постановка конкурирует только с предыдущими нашими же мюзиклами.

А есть ли такой режим у театров на Бродвее или Вест-Энде, когда шоу идет 8 раз в неделю? Не тяжелая ли это нагрузка для актеров и остальных членов труппы?

Дмитрий Богачев: Ровно так и играют в театрах Бродвея и Вест-Энда. Это и есть бродвейская модель проката, которой я придерживаюсь уже почти два десятилетия. Нагрузка на артистов зависит от сложности постановки и специфики роли. В нашем случае нагрузка колоссальная. И физическая, и психологическая. В спектакле физически сложные трюки исполняются практически каскадами. Кроме того, необходимо предельное внимание, сосредоточенность, командная игра. В спектакле каждую минуту что-то происходит: падает, разваливается, обрушивается, загорается, взрывается. Нужна осторожность и дисциплинированность. Добавлю к этому постоянное взаимодействие со зрительным залом и многочисленные импровизации. Одним словом, для артистов это самый изнурительный спектакль на моей памяти.

Как вам удалось организовать актерский состав, ведь в спектакле занята практически сборная со всех ведущих театров Москвы? Например, Сергей Епишев играет в театре им. Вахтангова и так далее.

Дмитрий Богачев: Физическая сложность спектакля и большая востребованность наших артистов, их занятость в других театрах и кинопроектах вынудили нас пойти на компромисс и создать три состава, что нехарактерно для Бродвея. То есть на каждую роль у нас есть три исполнителя. Но тем интереснее зрителям! Очень многие приходят и дважды, и трижды. Не только чтобы повторно зарядиться витаминами счастья и позитива, но и чтобы посмотреть спектакль в разных вариациях, сильно зависящих от состава.

Согласна, спектакль - та еще головоломка на внимание. Как удается держать все время артистов в форме? Не бывает такого, что они переключают внимание и забывают о важном по ходу пьесы?

Дмитрий Богачев: Во-первых, речь идет о суперпрофессионалах, которые постоянно сами держат себя в тонусе благодаря самостоятельной работе. Во-вторых, практически в ежедневном режиме мы проводим обязательные репетиции, чистки, работу над ошибками и тренинги. Ну, и наконец, каждый день перед спектаклем все артисты проходят курс специальных упражнений и игр на реакцию, внимание и командный подход. Очень любопытные для стороннего наблюдателя 20-минутные сессии. Это насущная необходимость, ведь помимо головоломных сложностей самого спектакля, в нем действительно что-то может пойти не так. И такое не раз случалось. Однако зрители не должны этого заметить.

Вопрос касается и формы физической. Есть какие-то требования к артистам?

Дмитрий Богачев: В этом конкретном спектакле хорошая физическая форма - необходимость. И если в самом начале она у всех была разной, то в процессе репетиций всем просто пришлось привести себя к общему знаменателю. Помню, на самых первых занятиях артисты за невнимательность и ошибки наказывались отжиманиями от пола. И отжимались все независимо от "звездности". Выносливость - второе необходимое качество.

Фото: "Московский Бродвей"

За время спектакля происходит множество преобразований с декорациями. Не сломали ли вы что-то на самом деле?

Дмитрий Богачев: Ломается все ежедневно. Поэтому у нас в штате есть специалисты, которые также ежедневно все чинят, несмотря на то, что сами декорации и реквизит сделаны из специально подобранных износостойких и противоударных материалов.

Вы ввели, и, по-моему, не в первый раз, экскурсии за кулисы. Они платные? Чем оправдан такой опыт?

Дмитрий Богачев: Экскурсии позволяют показать зрителям изнанку спектакля. Ведь они видят только артистов на сцене и не подозревают, как много людей работают над тем, чтобы они, зрители, получили удовольствие от прекрасно проведенного вечера. Над содержанием экскурсий работают несколько человек. Подготовка занимает около месяца. Если говорить об экскурсиях на нашей комедии, то они включают в себя увлекательную историю театральной клоунады, участие экскурсантов в упражнениях и играх, которые ежедневно проводятся с артистами, демонстрация многочисленных секретов устройства декораций и реквизита и даже самостоятельный опыт экскурсантов на настоящей театральной сцене. Небольшие деньги за экскурсии идут на оплату экскурсоводов и текущие ремонтные работы.

Вы анонсировали, что привезете в Россию мюзикл "Шахматы" - в том плане, что сделаете нашу версию. В октябре - московская премьера. Что уже можно рассказать о ней?

Дмитрий Богачев: Пока не готов рассказывать детали. Скажу только, что в результате кастинга мы отобрали состав артистов, который вполне достойно может конкурировать с коллегами из прошлогодних постановок "CHESS" в английской Национальной Опере в Лондоне и в Кеннеди-Центре в Вашингтоне. Я верю в то, что с такими артистами творческая команда под руководством режиссера Евгения Писарева и музыкального руководителя Джона Ригби сделают первую в истории российскую постановку "Шахмат" лучшей за три десятилетия.

Что будет после "Шахмат"? Какие планы?

Дмитрий Богачев: Было бы, наверное, ошибкой не развивать успех первой постановки в жанре театральной клоунады. Поэтому вслед за "…Комедией о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК", мы с авторами и правообладателями договорились о следующей веселой комедии под названием "Ограбление банка, которое пошло не так". Есть и планы на постановку следующего мюзикла после завершения проката "Шахмат". Но всему свое время.