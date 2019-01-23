В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек

В Твери завершены работы по ликвидации крупной коммунальной аварии.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, 22 января около 16 часов на улице Левитана в Твери произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 600 миллиметров. В результате без тепла при температуре воздуха минус 17 градусов остались около 16,7 тысячи жильцов 55 многоквартирных домов, а также четыре детских сада, три школы и один роддом.

В правительстве Тверской области сообщили, что в ходе ремонтных работ был демонтирован трехметровый участок поврежденной трубы и заменен на новый. Подача теплоносителя в родильный дом № 1 в это время была организована по обратному трубопроводу.

- В устранении повреждения на теплотрассе были задействованы три аварийные бригады, необходимая техника, привлечены дополнительные силы для проведения сварочных работ. На месте развернут оперативный штаб ГУ МЧС России по Тверской области, - рассказали в облправительстве.

Около шести часов утра 23 января повреждение на магистральном трубопроводе было устранено, и специалисты приступили к заполнению системы теплоносителем. По информации Минэнерго РФ, планируемое время завершения восстановления теплоснабжения по штатной схеме - 10 часов утра.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Твери сейчас -21,6 градуса, по ощущениям -26.