Экс-замглавы хабаровского "Водоканала" осужден на четыре года

Центральный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю директора хабаровского МУП "Водоканал". Он признан виновным в коммерческом подкупе, растрате и легализации денег, приобретенных преступным путем.

С 2010 по 2011 год мужчина вместе с руководством предприятия похитил более 164 миллионов рублей из бюджета, закупив по завышенной цене оборудование для строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в Хабаровске. К тому же, 28 миллионов он и другие участвующие в афере сотрудники МУПа получил от предпринимателя, поставлявшего то самое оборудование.

"В марте 2017 года обвиняемый легализовал свыше 57,7 миллиона рублей, приобретенных в результате совершения им указанных преступлений. Для этого он заключил договоры индивидуального страхования как своей жизни, так и жизни близких родственников", - сообщила краевая прокуратура.

Суд приговорил мужчину к четырем годам в колонии-поселении и назначил штраф в 3,4 миллиона рублей. Кроме того, он должен возместить МУП "Водоканал" и администрации Хабаровска сумму причиненного ущерба - более 164,5 миллиона. Для этого на автомобиль 71-летнего осужденного, наличные деньги и деньги по договорам страхования жизни наложен арест.