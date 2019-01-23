Новости

Экс-замглавы хабаровского "Водоканала" осужден на четыре года 04:41
Метившего своих секс-рабынь сутенера осудили в США 04:24
Из школ и торговых центров Владивостока эвакуированы люди 04:07
Аэропорт Нью-Йорка закрыли из-за сообщений о дронах 03:45
Знаменитого тигра Амура из Приморья хотят поселить в клетку на Кубани 03:33
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива 03:00
Противники Мадуро собрались у здания Верховного суда Венесуэлы 02:30
Израильские военные совершили атаку по сектору Газа 02:12
В Буэнос-Айресе из-за аварии прекратило работу метро 01:43
Четверо мужчин готовили атаку на мусульманский поселок в США 01:33
Перевозивший зерно поезд сошел с рельсов в Канаде 01:15
Террористы атаковали сирийские войска в Идлибе 00:52
Пушков указал Ягланду на истинных виновников кризиса в Совете Европы 22.01.2019
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова 22.01.2019
Минздрав Крыма оценил состояние моряков сгоревших танкеров 22.01.2019
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира 22.01.2019
В Москве автохам напал на "скорую помощь" 22.01.2019
Президент федерации борьбы Грузии задержан за избиение спортсмена 22.01.2019
Подозреваемый в захвате самолета Сургут-Москва официально задержан 22.01.2019
Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе WhatsApp 22.01.2019
В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать 22.01.2019
В Кремле заявили о неизменности позиций России и Японии 22.01.2019
Минкомсвязь реформирует универсальные услуги 22.01.2019
В Москве арестовали полицейского по подозрению в мошенничестве с жильем 22.01.2019
В Твери задержан участник жестокого избиения подростков 22.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 04:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-замглавы хабаровского "Водоканала" осужден на четыре года

Текст: Юлия Гарднер

Центральный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю директора хабаровского МУП "Водоканал". Он признан виновным в коммерческом подкупе, растрате и легализации денег, приобретенных преступным путем.

С 2010 по 2011 год мужчина вместе с руководством предприятия похитил более 164 миллионов рублей из бюджета, закупив по завышенной цене оборудование для строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в Хабаровске. К тому же, 28 миллионов он и другие участвующие в афере сотрудники МУПа получил от предпринимателя, поставлявшего то самое оборудование.

Инженер хабаровского "Водоканала" пойдет под суд за крупные хищения

"В марте 2017 года обвиняемый легализовал свыше 57,7 миллиона рублей, приобретенных в результате совершения им указанных преступлений. Для этого он заключил договоры индивидуального страхования как своей жизни, так и жизни близких родственников", - сообщила краевая прокуратура.

Суд приговорил мужчину к четырем годам в колонии-поселении и назначил штраф в 3,4 миллиона рублей. Кроме того, он должен возместить МУП "Водоканал" и администрации Хабаровска сумму причиненного ущерба - более 164,5 миллиона. Для этого на автомобиль 71-летнего осужденного, наличные деньги и деньги по договорам страхования жизни наложен арест.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива
Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва