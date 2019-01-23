Обозреватель "СОЮЗа" передает с острова Сахалин, где белорусы и россияне обживают уникальный агрогородок

Четыреста черно-пестрых высокоудойных коров-рекордисток прекрасно чувствуют себя на краю российского края, мирно жуют свою вечную жвачку в светлых помещениях островного совхоза. Сахалинцы большое молоко от них ждут с недели на неделю.

Переулок Минский

Ровные ряды новеньких коттеджей с цветными крышами и большими, почти французскими окнами на кухнях, за ними "линейка" животноводческих корпусов. Вот так выглядит среди бескрайней заснеженности агрогородок акционерного общества совхоз "Корсаковский".

Когда-то здесь были поля одноименного совхоза, потом пришло время, когда сельское хозяйство стало на Сахалине делом немодным. Власть больше налегала на нефть и газ, коими богаты островные недра. Климат на деревенском дворе островного региона сменился, когда губернатором Сахалинской области стал Олег Кожемяко, он развернул аграрную отрасль на сто восемьдесят градусов.

- Правительство региона справедливо решило, что агротехнологий лучше, чем в союзной Беларуси, нам не найти. Все родное, понятное и европейского качества, - говорит Тамара Муленкова, заместитель министра сельского хозяйства Сахалинской области.

Заключили договор о партнерстве с министерством сельского хозяйства Республики Беларусь, с этого и началось возрождение островного молочного животноводства, которое еще тридцать лет назад было лучшим на Дальнем Востоке.

- Белорусы нас убедили, что надо строить все в комплексе: ферму, рядом удобное жилье для людей, дороги, инфраструктуру. Иначе народ не привлечь, - поясняет Тамара Борисовна.

Белорусы убедили, что надо строить все в комплексе: ферму, рядом удобное жилье для людей, дороги, инфраструктуру. Иначе народ не привлечь

Сахалинцы пошли дальше: еще и разбили большой фруктовый сад, саженцы яблонь и груш привезли из Беларуси.

- Третий год пошел, как посадили, в этом году уже были первые яблоки и груши. К нам из Минского института садоводства приезжала агроном, сказала, что все идет так, как надо, - улыбается Сергей Шаманаев, генеральный директор акционерного общества совхоз "Корсаковский".

На коттеджах синие аншлаги с указанием: "улица Белорусская".

- А рядом переулки Минский и Союзный, - знакомит с местностью генеральный директор.

Главный - Дима-белорус

Заходим в один из домов: тепло, светло и очень уютно. Яркая детская комната, большая кухня с пестрым шумным попугаем в ажурной клетке.

Артур и Светлана Захарян - из Волгограда, восемь лет назад уехали за "длинным рублем" на Ямал, занимались там торговлей. Признаются, что и денег особо не заработали, и корни в мерзлоту полуострова не пустили.

- Когда узнали про этот агрогородок, сразу решили написать сюда. Получили приглашение, детей в охапку - и поехали. Верите, я в первое утро проснулась в этом доме и сразу поняла, что он мой, - говорит Светлана Захарян. Она работает юристом в агрофирме, а Артур - главный по строительству. Светлана признается, что когда привезли сюда два самолета племенных нетелей, она с таким интересом встречала будущих рекордисток, что серьезно задумалась: а не поступить ли учиться на зооинженера?..

Через дорогу от Захарянов - коттедж Дмитрия Быркова, инженера-наладчика агрокомплекса. Дима родом из Гомеля, жил спокойно и размеренно, трудился инженером на Гомельсельмаше.

- В конце 2017 года меня командировали на Сахалин, нужно было начинать монтаж доильной установки "Параллель", которую изготавливают на нашем заводе. Ну, я поехал на два месяца, - улыбается Дима.

Говорит, что здесь быстро нашел друзей, научился ловить кету и добывать икру морских ежей.

Что самым трудным для него было привыкнуть к островному времени:

- Разница с Беларусью восемь часов, организм долго бунтовал!

Доильную "Параллель" он собрал, настроил самым наилучшим образом, а еще у него здесь случилась любовь. Поэтому он принял решение остаться на Сахалине. Правда, потом любовь прошла, но возвращаться он уже не захотел.

- Все будет по уму, - заговорщицки подмигивает Димка.

- Дима здесь родной человек! Он прошел весь путь становления молочного комплекса, - замечает заместитель островного министра сельского хозяйства. Улыбнувшись, добавляет: "А невесту мы ему обязательно найдем…"

Коровье царство

Коровники для беспривязного содержания высокопродуктивных буренок белорусские технологи и сахалинские строители адаптировали к суровому островному климату. На крыше установили дополнительные световые окна, а жалюзи сделали двойными вместо одинарных - ветра здесь с ног сдувают.

…Сенаж пах мочеными яблоками, племенные нетели ели его с явным аппетитом. Большинство из них принесет потомство в конце февраля - начале марта, и три раза в день будут они ходить на доильную установку "Параллель", куда на доение заходят одновременно сорок коров.

Профессионалы говорят, что буренкам требуется несколько "тренировочных" дней, чтобы они вникли в суть процесса и начали понимать доильное дело. Обязательно стадо выберет главную голову, которая будет за вожака всех заводить на дойку.

- Рассчитываем, что каждая из них будет давать в год более семи тонн молока, меньшая продуктивность нерентабельна, - говорит Тамара Муленкова.

Племенных голштинок привезли на широкофюзеляжных "Боингах" из Венгрии, так "распорядился" аукцион. Сахалинцы признаются, что желали бы закупить скот в Беларуси. Чтобы ферма была полностью под белорусский "ключ".

А в остальном здесь полное "Полесье": сенаж и силос заготавливали по белорусским стандартам.

- С одной стороны силосной ямы мы работаем, с другой - медведь яму копает и недовольно рычит, - смеются корсаковцы.

Семена трав привезли из Синеокой. Всходы - великолепные. Удивительно, но Беларусь и остров Сахалин схожи своими землями. И там и тут они страдают от переувлажнения. Поэтому мелиораторы двух краев Союзного государства понимают друг друга с полуслова.

Желающих приобрести жилье в комфортабельных коттеджах немало, но сторонним его не продают

Островные аграрии много раз бывали в Беларуси, там прошли учебу десятки cахалинских специалистов сельского хозяйства.

- В республике сохранили научный аграрный потенциал. Мы приглашаем студентов аграрных университетов и колледжей Беларуси. Ребята, пока вы молоды, бесстрашны и полны желаний, приезжайте к нам. Работой и достойной зарплатой всех обеспечим! - говорит Тамара Муленкова.

Кстати, желающих приобрести жилье в комфортабельных коттеджах "Корсаковского" - хоть отбавляй. Но крестьяне сторонним жилье не продают, мудро считая: приходи, человек, трудиться на землю, тогда и будешь на ней жить, но с городским комфортом. И у самого синего моря.

ДОСЬЕ "СОЮЗА"

За последний год в единственном островном регионе России стали популярными многие белорусские товары. Сырокопченые колбасы, сыры, молочная продукция длительного хранения - одни из самых любимых деликатесов у сахалинцев и даже курильчан.

Кстати, в нашем Союзном государстве два Сахалина. Один - знаменитый остров, другой - маленький поселок в Солигорском районе Минской области.