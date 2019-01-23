В 2019-м в Мордовии удвоят производство оптического волокна

Единственный в России завод по промышленному выпуску оптического волокна в Саранске планирует уже в этом году удвоить производство продукции. После проведения модернизации здесь будут выпускать до четырех миллионов километров оптоволокна в год.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, итоги работы предприятия и планы на текущий год обсуждались на рабочей встрече лидера региона Владимира Волкова с гендиректором АО "Оптиковолоконные системы" Андреем Николаевым.

Напомним, что уникальный для страны завод в Саранске был запущен три года назад - осенью 2015 года. По словам Андрея Николаева, в 2018-м предприятие выпустило 1,9 миллиона километров оптического волокна и впервые вышло на чистую прибыль.

Изначально здесь планировалось производить 2,4 миллиона километров волокна ежегодно. Сейчас при поддержке Фонда развития промышленности РФ предприятие реализует проект по наращиванию производственных мощностей до четырех миллионов километров. В декабре был завершен монтаж дополнительного технологического оборудования и инженерных систем, сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Выйти на увеличенную производственную мощность планируется уже во втором квартале текущего года.

В дальнейшем в Саранске будет создано первое в стране производство оптоволокна полного цикла.

Как уже писала "РГ", в ходе рабочей поездки в Финляндию, состоявшейся в ноябре минувшего года, глава РМ встретился с руководством компании-поставщика технологического оборудования и наблюдал за отгрузкой в Мордовию первой партии машин. У финских партнеров Владимир Волков осмотрел также и производство заготовок - преформ - для вытяжки оптического волокна. С запуском второй очереди производства такие преформы будут выпускать и на саранском заводе, пока же они закупаются в Японии.

Глава РМ подчеркнул, что этот проект очень значим для страны.

- Для нас он принципиально важен: его реализация позволит снять зависимость от импортных поставок и наладить в Саранске замкнутый цикл производства оптического волокна, - резюмировал Владимир Волков.